Cesara Buonamici, da volto iconico del TG5 a opinionista del Grande Fratello 2023/ L’amore per Joshua Kalman

Cesara Buonamici, “fondatrice” del giornalismo targato Mediaset

La presenza di Cesara Buonamici come opinionista al Grande Fratello 2023 segna forse il confine tra le passate edizioni del reality e quella attuale. La sua caratura professionale è ampiamente nota ed è evidente che il suo apporto al programma innalza il livello delle argomentazioni e del punto di vista. Ma prima di arrivare a questo ruolo inedito, la giornalista ha costruito una carriera florida che, come risaputo, l’ha portata ad essere ancora oggi una dei volti più noti del TG5.

Gli esordi di Cesara Buonamici come giornalista – come racconta il Corriere della Sera – coincidono con alcune rubriche curate per quella che allora era la Fininvest, nota oggi come Mediaset. Dal 1992 è lei a raccontare di cronaca e non solo dal banco del TG5 offrendo sempre un tono pacato, professionale e mai superficiale. Con la complicità di Emilio Fede ha lanciato Studio Aperto su Italia 1, ancor prima di essere appunto tra le fondatrici del telegiornale di Canale 5.

Cesara Buonamici, dal matrimonio con Joshua Kalman all’amicizia con Cristina Parodi

La notorietà acquisita nel tempo da Cesara Buonamici ha chiaramente acceso i riflettori anche su curiosità di carattere privato e sentimentale. La giornalista è convolata a nozze a maggio del 2022 con Joshua Kalman, medico israeliano. Come racconta il Corriere della Sera, il rito civile ebbe luogo a Fiesole, in Toscana, sua terra d’origine. L’evento fu riservato a pochi intimi, diversamente dalla cerimonia tenutasi a Roma pochi giorni dopo con 100 invitati presso la Terrazza Borromini a Roma. Il rapporto con il marito affonda le radici a diversi anni fa, precisamente al 1998. Intervistata a Verissimo, raccontò così Cesara Buonamici il suo amore per Joshua Kalman: “Lui mi ha resa una donna migliore; mi ha aperto un mondo per la vita che ha fatto e anche per la sua religione. Mi ha arricchito molto“.

Sempre da Silvia Toffanin – nel merito del suo rapporto con il marito Joshua Kalman – Cesara Buonamici ha raccontato: “A volte io sono pesante ma anche lui lo è e glielo dico spesso; siamo allegri, a volte un po’ arrabbiati, ma abbiamo una buona sintonia”. Nella ricostruzione fatta dal Corriere della Sera c’è anche spazio per l’amicizia con Cristina Parodi. “L’amica di sempre, anche quando allora c’erano voci di rivalità tra noi due: nulla di più falso. Noi ci siamo sempre aiutate, sempre volute bene, io sono stata la sua testimone di nozze“. La giornalista ha anche vissuto un momento di salute molto delicato, raccontato proprio a Verissimo : “Ho avuto un tumore al seno che per fortuna è stato preso molto in tempo e quindi ho fatto l’intervento… Tutto è avvenuto molto rapidamente e grazie a Dio è andato tutto bene”.











