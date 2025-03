Una Cesara Buonamici così non l’avevamo mai vista. Durante la puntata di giovedì 13 marzo 2025 il Grande Fratello si è infiammato di polemica, e durante il duro scontro tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando è intervenuta anche la giornalista, che non si è risparmiata nel dire quello che pensa sulla collega. L’attrice di Vivere continua ad essere bocciata dai telespettatori, che la reputano poco imparziale. “Tu da che parte stai Cesara?” ha chiesto Alfonso Signorini all’opinionista, che senza esitazione ha risposto: “Io sto con Stefania“. Immediatamente sono scattati gli applausi del pubblico, curioso di scoprire il suo pensiero.

“No, è inutile che fai quella faccia, Beatrice“, ha continuato Cesara Buonamici vedendo il sorriso sul viso della Luzzi – non ho nulla di personale“. La giornalista ha poi asfaltato la collega: “Io non sopporto di usare il disprezzo umano verso quelli che hanno un’opinione diversa dalla tua“. Cesara ha continuato dicendo che è assurdo che si creino queste fazioni: “Le tifoserie lasciamole al calcio“, dice la giornalista, che guadagna ancora il consenso del pubblico per la sua schiettezza. Con eleganza e decisione, Cesara Buonamici le ha detto tutto quello che pensa di lei, e i fan sembrano essere contentissimi di questa presa di posizione: “MAMMA MIA COME HO AMATO CESARA CHE METTE FINALMENTE BEATRICE AL SUO POSTO SCHIERANDOSI DALLA PARTE DI STEFANIA”, si legge tra i commenti, quasi tutti a favore della celebre giornalista.