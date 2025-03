Cesara Buonamici difende Stefania Orlando

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Stefania Orlando ha avuto un confronto con Shaila Gatta durante il quale ha ascoltato l’opinione della ballerina sul suo conto. Dopo aver subito diversi giudizi da parte della Orlando sul suo percorso e sulla relazione con Lorenzo Spolverato, Shaila, in confessionale, ha definito il loro “un abbraccio di giuda” definendo Stefania “cattiva e vipera”. Secondo la Gatta, la Orlando sarebbe entrata nella Casa con l’unico scopo di creare dinamiche prendendo di mira la sua coppia senza mai realmente provare a conoscerla.

Signorini, dopo aver ascoltato le parole di Shaila ed essersi dissociato, ha chiesto un parere alle opinionisti Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Quest’ultima, così, ha detto di essere d’accordo con Shaila. «Lei fa la maestrina, parla sopra e si è permessa di dare giudizi a destra e manca, quando le hanno data della ruffiana ti abbiamo dovuto mandare l’ambulanza. Tu giochi sulla pelle degli altri e mai sulla tua. Sono d’accordo con Shaila, Stefania è cattiva»., sono state le parole della Luzzi. Chi, invece, ha difeso la Orlando è stata Cesara Buonamici.

Cesare Buonamici: le parole contro Beatrice Luzzi

Durante la puntata del Grande Fratello, Cesara Buonamici ha teso la mano a Stefania Orlando non condividendo l’atteggiamento di Shaila. “Litigano da morire e soprattutto, ed è una cosa che a me personalmente non piace per niente, si coprono di insulti…”, ha spiegato l’opinionista.

La Buonamici, inoltre, ha difeso la Orlando andando contro la Luzzi anche nel corso della puntata di Pomeriggio 5 dell’11 marzo 2025. “Anche la Luzzi se l’è presa con Stefania. Se l’è presa… non so se ci sia della ruggine tra loro, ma insomma, io non sono d’accordo per niente con lei e con quello che ha detto. Stefania è una donna intelligente e non merita di essere trattata in questa maniera. È stato detto di tutto, ma soprattutto c’è questo sottofondo di litigio tra donne che non riusciamo a fermare. Non è un bell’esempio”.

