Cesara Buonamici e Joshua Kalman si sposano/ Il sì dopo 24 anni di fidanzamento

Cesara Buonamici e Joshua Kalman si sposano

Cesare Buonamici, la storica giornalista del Tg5, sposa dopo ventiquattro anni di fidanzamento lo storico compagno Joshua Kalman. Tra la giornalista e il medico, l’amore dura da anni. Finora, però, il matrimonio non era ancora arrivato. Oggi, però, le nozze sono ad un passo. Il settimanale Novella 2000, infatti, ha pubblicato le foto delle pubblicazioni di nozze annunciando così il matrimonio con il compagno con cui ha sempre vissuto una relazione riservata, lontana da gossip, indiscrezioni e pettegolezzi vari.

Giucas Casella non riconosce Manila Nazzaro/ “Ancora rinc*glionito, Casanova? Stima”

Il matrimonio sarà celebrato con rito civile a Fiesole, città d’origine di Cesara, in Toscana. La città è un luogo particolarmente caro alla giornalista che, in quel luogo, produce anche dell’olio.

Cesara Buonamici e Joshua Kalman: un grande amore

Quando si sposeranno Cesara Buonamici e Joshua Kalman? La data precisa del matrimonio non si conosce ancora. La decisione di sposarsi arriva dopo una precedente relazione della giornalista che, in un’intervista rilasciata a Verissimo, a Silvia Toffanin, aveva raccontato di non aver mai pensato al matrimonio per paura di rovinare l’idillio che ha creato con il compagno.

Amici 21 Serale 2022/ Anticipazioni registrazione semifinale 7 maggio, eliminati e finalisti: Alex "premiato"

Quello tra la giornalista e il medico dura da 24 anni. Un tempo lunghissimo nel corso del quale si sono legati sempre di più. La coppia non ha mai avuto figli, ma ora è pronta a coronare l’amore con il fatidico sì. Tra gli invitati ci saranno tutti i giornalisti più importanti del Tg5 e non solo? Lo scopriremo il giorno del matrimonio.

LEGGI ANCHE:

Estefania Bernal "Roger e Beatriz? Non ho dubbi su lui"/ "Lei mira a fare l'Isola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA