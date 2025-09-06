Cesara Buonamici, al termine dell'edizione delle 20 del Tg5, ha lanciato una frecciatina ad Affari tuoi.

Settembre è cominciato con la sfida tra La ruota della fortuna di Gerry Scotti che ha dominato gli ascolti per tutta l’estate e Affari tuoi di Stefano De Martino che, dopo aver sbancato gli ascolti nella scorsa stagione, sta perdendo la sfida con il game show di Mediaset. Una sfida, quella tra Affari tuoi e La ruota della fortuna che si sta allargando sempre di più coinvolgendo anche i vertici delle rispettive televisioni. Dopo la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi che è arrivato nello studio della Ruota della fortuna per complimentarsi con Gerry Scotti per il successo che sta ottenendo lanciando anche una frecciatina ad Affari tuoi, è arrivata la replica della Rai.

Una sfida che sta, tuttavia, creando anche dei malumori tra il pubblico che, non solo è costretto a scegliere tra le due trasmissioni, ma deve aspettare l’inizio della prima serata che inizia intorno alle 21.45. Ieri sera, poi, ad alimentare la sfida ci ha pensato anche Cesara Buonamici.

Cosa ha detto Cesara Buonamici al Tg5

Ieri, venerdì 5 settembre 2025, Affari tuoi e Stefano De Martino non sono andati in onda per lasciare spazio ala Nazionale di calcio di Rino Gattuso, impegnata nelle qualificazioni mondiali. Per una sera, così, l’attesissima sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna non c’è stata. Tuttavia, ad infiammare il clima ci ha pensato Cesara Buonamici.

La giornalista, infatti, nel ricordare i programmi serali di canale 5, ha lasciato la linea a Gerry Scotti ricordando le vittoria che sta ottenendo con il programma. “Grazie a tutti di averci seguito, adesso vi lasciamo a Gerry Scotti e a la Ruota della Fortuna, campione di ascolti, che anche ieri ha battuto la concorrenza, buona serata a tutti su Canale 5“, le parole ella giornalista,