Il clima teso tra Helena Prestes e Shaila Gatta alimenta il dibattito al Grande Fratello; nel corso della diretta di questa sera, anche Beatrice Luzzi e Cesara Bonamici partecipano alla contesa offrendo il loro punto di vista sulla questione, con tanto di aggiunta ‘piccata’ da parte di Alfonso Signorini, ma andiamo con ordine. La prima ad essere stata chiamata a dare la propria opinione è stata la giornalista che, incalzata sul comportamento di Helena, ha prontamente asserito: “Io lo capisco Javier, andare a porgere la spalla a questo solito ritornello che arriva a Lorenzo… E’ partita da Shaila ma sotto c’era la fissazione di Helena per Lorenzo”.

Cesara Buonamici non ha solo rimproverato Helena Prestes ma l’ha anche messa in guardia rispetto al rischio di logorare anche il rapporto con Javier Martinez. La modella quasi non ha voluto ascoltare le parole dell’opinionista del Grande Fratello che, sulla presunta ‘fissazione’ per Lorenzo Spolverato, è letteralmente balzata in piedi: “Non posso sentire questo commento altrimenti mi alzo!”. Prosegue Cesara Buonamici: “C’è differenza tra avere carattere ed essere un attaccabrighe; se riflettessi di più eviteresti queste liti. Tu non ti preoccupi di perdere il sentimento di Javier con tutto questo litigio continuo?”.

Non meno netta la posizione di Beatrice Luzzi rispetto al comportamento di Helena Prestes nel corso dell’ultima lite con Shaila Gatta: “Shaila ha accettato il tuo complimento… Poi tu volevi arrivare a parlar male di Lorenzo; nel momento in cui hai capito che lei non sarebbe caduta allora è diventata falsa”. L’opinionista ha poi indispettito lo stesso Alfonso Signorini quando, per rincarare la dose, ha aggiunto: “In questi mesi abbiamo visto diverse reazioni da parte tua; o te ne vai, o ti metti a piangere o dici parolacce”. Il conduttore ha per l’appunto replicato: “Ma non è vero, in realtà ha fatto anche molto di più: non possiamo dire che ‘frigna’ solo, che poi non è nulla di diverso da quello che fanno anche gli altri”.