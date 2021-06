Cesara Buonamici lancia servizio Tg5/ Video “Presa banda rapinatori, vittima ero io”

Curioso quanto accaduto ieri sera durante il Tg5 edizione delle ore 20:00, con protagonista Cesara Buonamici. Lo storico volto del telegiornale di Canale 5, ha lanciato un servizio di una banda di ladri e fra le cui vittime vi era proprio la famosa “anchorwoman”. Durante la diretta di ieri sera ad un certo punto Cesara Buonamici si è rivolta così alle telecamere: “La polizia di Firenze ha sgominato una banda specializzata in rapine di orologi e preziosi, adesso li vedrete in azione”. Quindi ha aggiunto: “La particolarità in questo caso è che chi vi racconta la notizia, cioè io, ha vissuto questa esperienza in diretta, perchè la rapinata ero io”.

I fatti risalirebbero allo scorso mese di aprile, precisamente il 24 di due mesi fa, quando la stessa giornalista si trovava ad Impruneta, nel fiorentino, insieme al marito Joshua Kalman. I due erano a bordo di un’automobile quando sono stati avvicinati da due persone che erano a bordo di uno scooter: si sono quindi sporti nel mezzo ed hanno strattonato con violenza il braccio delle due vittime, rubando loro i preziosi e gli orologi.

CESARA BUONAMICI LANCIA SERVIZIO SUI LADRI: TRE ARRESTI, UNO IN FUGA

Si trattava della cosiddetta “Banda del Rolex”, criminali e rapinatori esperti appunto nel furto di orologi di valore, e di altri gioielli, per cui sono scattate le manette dopo mesi di indagine. Le forze dell’ordine sono riuscite a mettere le mani sui ladri grazie anche ai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona del furto.

In totale, stando a quanto riferisce Fanpage, sarebbero stati quattro i componenti della banda, di cui tre che effettuavano le rapine a bordo dello scooter, mentre il restante faceva da palo, controllando che non arrivasse nessuno o segnalando le vittime. I quattro malviventi sarebbero originari della Campania, precisamente del napoletano, e dell’età compresa fra i 25 e i 30 anni. Attraverso un suv si spostavano a Firenze per portare a termine i propri colpi per poi fare rientro a Napoli. Dei quattro, tre sarebbero già stati arrestati (due in carcere e uno ai domiciliari), mentre uno sarebbe ancora libero.

