Cesara Buonamici, matrimonio con Joshua Kalman/ Spuntano pubblicazioni: rito civile

Anticipazione del prossimo numero di “Novella 2000” in edicola: Cesara Buonamici si sposa. La giornalista del Tg5 convolerà a nozze con il compagno storico Joshua Kalman dopo un fidanzamento lungo 24 anni e lo farà con rito civile, come svelato dalle pubblicazioni di matrimonio sull’albo pretorio del Comune di Fiesole, città di origine della giornalista. “Cesara – si legge nel servizio – è sempre rimasta molto legata alla sua terra e all’azienda di famiglia, che produce un olio di oliva diffuso in tutta Italia, nonostante il lavoro l’abbia portata a vivere stabilmente a Roma negli ultimi trent’anni. Infatti, dopo aver lavorato insieme a Emilio Fede, portando al debutto il notiziario di Italia 1 Studio Aperto, è stata tra i fondatori, con Enrico Mentana, Lamberto Sposini, Cristina Parodi e Clemente Mimun, del TG5, che conduce ancora fin dalla sua nascita, il 13 gennaio 1992″.

Prima di allora, Cesara Buonamici ha fatto una dura gavetta, lavorando, durante gli studi universitari, in un’emittente privata del capoluogo toscano, “Tele Libera Firenze”, e già da fine anni Settanta conduceva il tg, i quiz e un talk show denominato “Quattro chiacchiere con Cesara”.

CESARA BUONAMICI, MATRIMONIO CON JOSHUA KALMAN: SOLTANTO A OTTOBRE LA GIORNALISTA NEGAVA OGNI POSSIBILITÀ DI NOZZE

Sempre sul prossimo numero di “Novella 2000” si scrive, a proposito di Cesara Buonamici (prossima al matrimonio col suo Joshua Kalman), che tutte queste attività televisive l’hanno resa popolare a livello regionale e in un’intervista parlò anche di come fu lei a inventare lo storico gioco dei fagioli nel vaso, poi ripreso da Raffaella Carrà.

Ora, la giornalista ha deciso di tornare tra le colline toscane per celebrare il matrimonio con il medico israeliano, figlio di genitori ebrei ungheresi, Joshua Kalman. L’amore tra lui e Cesara Buonamici dura da ventiquattro anni e adesso sentono che è arrivato il momento giusto. E pensare che soltanto a ottobre il volto del Tg5, nello studio televisivo di “Verissimo”, diceva alla presentatrice Silvia Toffanin: “Io e Joshua non siamo sposati, ci abbiamo pensato, ma quando le cose funzionano ti sembra di non voler rompere l’incantesimo”. Ora, invece, i fiori d’arancio stanno per sbocciare.

