Cesara Buonamici opinionista al Grande Fratello Vip 8?/ “Pier Silvio vuole alzare il livello”: lo scoop

Cesara Buonamici al Grande Fratello Vip 8 come opinionista? L’indiscrezione

Da mesi ormai circolano nomi e idee riguardanti la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita di scena di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, i vertici Mediaset starebbero valutando una lista di nomi che oggi si allarga con quello di un celebre volto del Tg5. Stando a quanto fa sapere Dagospia, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe a una delle due poltrone da opinionista la giornalista Cesara Buonamici.

“Come anticipato da queste parti per il ruolo di opinioniste al Grande Fratello era praticamente fatta: le prescelte Katia Ricciarelli, voluta con forza dal conduttore Alfonso Signorini, e Paola Barale.” fa sapere la fonte. Poi spiega cos’è accaduto: “Pronte per il grande annuncio alla presentazione dei palinsesti Mediaset poi uno stop “di riflessione” improvviso. ‘Nessuna fretta, meglio decidere con calma’, il ragionamento dei vertici”.

Perchè Pier Silvio Berlisconi punterebbe su Cesara Buonamici al GF Vip

A quel punto ecco spuntare l’inaspettato nome: “I nomi di Ricciarelli e Barale sono ancora sul tavolo dove sarebbe apparso un nome a sorpresa, quello di Cesara Buonamici.” Il desiderio di inserire nel programma un personaggio ben diverso dai canoni dello show nascerebbe “Per provare a spiazzare e ad alzare il livello, trattandosi di un nome di spicco dell’informazione del Biscione sono in corso riflessioni sugli effetti della sua partecipazione.” fa sapere Dagospia, che conclude facendo un ultimo nome “Una suggestione, di cui vi diamo conto, ma che difficilmente potrebbe concretizzarsi. Ci spera, con meno chance, anche Elisabetta Gregoraci. Come finirà?”

