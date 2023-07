Cesara Buonamici opinionista del Grande Fratello Vip 8?/ “Ho accettato perché voglio mettermi alla prova e…”

Cesara Buonamici: perché ha scelto di diventare opinionista del Grande Fratello Vip

Cesara Buonamici è ufficialmente l’opinionista del Grande Fratello Vip 8. Dall’11 settembre, la storica giornalista del Tg5 che, negli scorsi anni, durante l’edizione delle 20 del telegiornale, affiancherà Alfonso Signorini nella nuova edizione del reality che punterà sulle singole storie dei concorrenti evitando siparietti trash. Un nuovo corso non solo per il Grande Fratello, ma anche per la nuova opinionista che, dopo anni di telegiornale, ha deciso di accettare l’offerta di occupare la poltrona di opinionista andando a sostituire quelle che lo sono state lo scorso anno ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Dopo l’ufficializzazione della sua presenza da parte di Mediaset, Cesara Buonamici, in un’intervista rilasciata ai microfoni di TAG24, ha svelato il motivo per cui ha deciso, dopo anni dedicati al giornalismo, di tuffarsi in un’avventura tutta nuova.

Le parole di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici non nasconde l’entusiasmo all’idea di cominciare l’avventura come opinionista del Grande Fratello Vip 8 che le permetterà di scoprire le storie dei vari concorrenti. “Sono contenta e mi fa molto piacere. Come mai ho accettato? L’aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me”, ha detto a TAG24.

“Mi piace l’idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l’azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi questa opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice”, ha concluso la giornalista a TAG 24.

