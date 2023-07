Cesara Buonamici opinionista unica al Grande Fratello: è ufficiale!/ “Raddoppierà i suoi impegni”: le novità

Cesara Buonamici la nuova opinionista unica del Grande Fratello: il comunicato ufficiale

Non ci sono più dubbi: sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista del Grande Fratello in partenza a settembre. Ad annunciarlo è un comunicato di Mediaset che ufficializza il nome della nuova opinionista, unica per questa edizione, e conferma il ritorno alla conduzione di Alfonso Signorini.

Cesara Buonamici ha accettato di mettersi alla prova in questo nuovo ruolo e di incrementare il suo impegno televisivo, come si legge nel comunicato: “La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00″. Dopo la conduzione del TG5, Cesara Buonamici sarà dunque in studio al GF per commentare quanto accade nella Casa.

L’arrivo di Cesara Buonamici non è tuttavia l’unica novità della prossima edizione. Confermata infatti anche la nuova formula del reality riguardante i concorrenti: “Canale 5 ed EndemolShine, la casa di produzione titolare del format, stanno lavorando per creare una stagione fortemente innovativa. – si legge – Per la prima volta, infatti, non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale.” È infatti in atto il totale impegno del team di autori che “cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo.” Non senza quella che pare essere una stoccata a quanto accaduto nella scorsa edizione, Canale 5 ed EndemolShine si preparano dunque a “dare il via a una stagione del reality che ha già acceso grande curiosità.”

