Cesara Buonamici promossa a “direttore ad personam” del TG5/ L’annuncio al Grande Fratello 2023

Cesara Buonamici, un 2023 di novità: da opinionista al nuovo ruolo al Tg5

I protagonisti del Grande Fratello 2023, come di consueto, dominano in termini di interesse; non sempre però sono i concorrenti a destare la curiosità degli appassionati. Nelle ultime ore infatti – come riporta Isa e Chia – è balzata al novero della cronaca un’ottima notizia riguardante Cesara Buonamici. La giornalista di punta del Tg5, nonchè opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini, ha infatti ottenuto un’importante promozione.

Il portale – che cita Tvblog come fonte – ha dunque rilanciato la notizia secondo la quale Cesara Buonamici andrà ad affiancare Clemente Mimun come direttore ad personam del Tg5. Una nuova avventura più che meritata per l’attuale opinionista del GF Vip che proprio nel reality ha messo in evidenza un lato del suo carattere che ancora i telespettatori non conoscevano.

Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini si complimenta in diretta con Cesara Buonamici: “La ‘direttora’!”

Come ricorda Isa e Chia, Cesara Buonamici raggiunge questo nuovo gradino gerarchico nell’azienda Mediaset dopo anni di militanza e di grande professionalità offerta, soprattutto al Tg5. La giornalista è infatti tra le fondatrici del servizio di informazioni; con lei hanno iniziato tra gli altri Enrico Mentana e Lamberto Sposini. Un rapporto che parte da lontano, precisamente 1982 al servizio dell’allora Fininvest.

La grande notizia della promozione di Cesara Buonamici è stata tra l’altro confermata anche nella puntata del Grande Fratello 2023 di questa sera. In apertura, Alfonso Signorini si è subito diretto verso l’opinionista per dedicarle delle raggianti congratulazioni: “Complimenti alla ‘direttora’ ad personam del Tg5!”. La giornalista, ringraziando, ha poi fatto un’ironica sottolineatura: “Però non confondiamoci, chi comanda è sempre Clemente Mimun!”.

