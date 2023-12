Cesara Buonamici si espone su Beatrice Luzzi: “Per me è troppo”/ “Alfonso Signorini la adora”

Grande Fratello, Beatrice Luzzi criticata da Cesara Buonamici: “Per me è troppo”

Cesara Bonamici è stata ospite nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque e, anche se non c’erano molti dubbi, ha chiarito definitivamente chi adora tra i concorrenti e che, invece, comprende e capisce meno. Nel salotto di Myrta Merlino l’opinionista, nel dettaglio, si è espressa su Beatrice Luzzi dicendo di trovarla un po’ eccessiva mentre invece il conduttore Alfonso Signorini ha tutt’altra idea: “Alfonso Signorini dice che l’adora? Se io la amo o la trovo too much? Per me too much.”

Tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici non c’è mai stato un ottimo rapporto. Entrambe si sono spesso lanciate provocazioni e frecciate a vicenda. Quando nelle scorse settimane quasi tutti gli altri concorrenti hanno attaccato Beatrice, l’opinionista l’apostrofò come scontrosa: “Sei lì per scelta, eppure sembra sempre che tu sia estranea al gioco. Ti sei messa in testa di fare saltare i nervi a tutti? Ogni cosa diventa motivo di contrasto. Sei tu così?” Mentre invece l’attrice in un’altra occasione accusò l’opinionista di non aver ripreso Massimiliano Varrese per i suoi comportamenti sbagliati: “Se c’è un problema con Massimiliano, perché nessuno della casa e neanche tu Cesara, avete posto il problema su Massimiliano?”

L’opinionista del Grande Fratello, ospite ieri nel programma di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, si è espressa anche sugli altri concorrenti del reality. Stando a quanto riporta Biccy, Cesare Buonamici ha rivelato innanzitutto chi è il suo concorrente preferito: “Io ho una simpatica, forse non dovrei dirlo, ma è per Giuseppe Garibaldi. Lo trovo molto spiritoso, questo ragazzo calabrese pieno di vita.” Ed infatti spesso e volentieri lo rende immune.

Cesare Buonamici, in seguito, ha anche svelato di aver dato un consiglio a Mirko Brunetti che lui non ha seguito: “Mirko? Io gli avevo detto, ‘stai attento che il cavaliere tra due dame fa la figura del salame’. E lui alla fine per non essere tagliato a fette le ha mollate tutte e due. Poi un po’ l’ha fatta la figura…” Infine ha anche aggiunto che secondo lei i nuovi ingressi, come Rosanna Fratello avendo seguito dal di fuori le dinamiche avevano già le loro idee sugli altri concorrenti.











