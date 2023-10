Cesara Buonamici spiazza Alfonso Signorini “ho un debole per i calvi”/ Il conduttore scappa dalla diretta!

Grande Fratello 2023, Cesara Buonamici spiazza Alfonso Signorini: la rivelazione

Al Grande Fratello 2023 tiene banco un presunto flirt in corso tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Anche in diretta l’attrice ha confermato l’interesse verso il coinquilino, il quale non si è tirato indietro di fronte alle domande dirette e curiose di Alfonso Signorini. Ma è soprattutto il successivo siparietto tra il conduttore e Cesara Buonamici ad aver dato un pizzico di pepe in più alla puntata di questa sera. Tutto è iniziato quando il conduttore ha chiesto alla sua opinionista in studio quanto scommetterebbe sulla presunta nuova coppia composta da Beatrice e Giuseppe.

“Non scommetto, però Giuseppe è molto simpatico“, ha ammesso. A seguire, il conduttore le ha rivolto una particolare domanda per testare i suoi gusti personali in fatto di estetica maschile: “Tu per esempio, se avessi uno come Giuseppe nella redazione del Tg5, gli schiacceresti l’occhiolino?“. La risposta della Buonamici è però spiazzante: “Non lo so, io ho un debole per i calvi“. Dopo pochi secondi di silenzio, sentitosi chiamato in causa, il conduttore ironicamente scappa dallo studio e indirizza la diretta televisiva verso lo stop pubblicitario, tra gli applausi e le risate del pubblico: “Per carità, pubblicità!“.

Alfonso Signorini ironico: “Ti guarderò con aria diversa…“

Ma la gag tra Alfonso Signorini e Cesara Buonamici è proseguita in studio anche dopo lo stop pubblicitario. Il conduttore del Grande Fratello 2023, accolto dagli applausi del pubblico, ha guardato sorridente la sua opinionista, ricordando quanto rivelato poco prima della pausa pubblicitaria: “La mia Cesara ogni volta mi spiazza!“.

Lei, a sua volta, ironicamente gli chiede: “Ti ho sorpreso?“. Domanda alla quale il conduttore del reality risponde con altrettanto sarcasmo: “Ti guarderò con aria diversa da stasera in poi“. Una gag che ha divertito il pubblico in studio, che tra applausi e risate ha accompagnato il siparietto del duo.

