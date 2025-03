Cesara Buonamici incredula al Grande Fratello: la reazione a Shaila-Lorenzo

La storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si interrompe nella casa più spiata d’Italia, la finale del Grande Fratello si apre con un colpo di scena con il quale l’ex velina di Striscia la notizia lascia il gieffino nell’atto finale:

Shaila Gatta lascia Lorenzo al GF: "Mi sono sentita usata e poco amata"/ "Ho vissuto un amore tossico"

“Io non so chi ti abbia illuminato fuori, questa cosa non la capisco. Ho un dubbio, forse Lorenzo non meritava questa cosa adesso così”. Anche Beatrice Luzzi è rimasta spiazzata dalla decisione di Shaila, dicendosi d’accordo con la Buonamici: “Credo che non ti sarà facile dimenticare questa storia, non è un click. Mi sembra fuori luogo e inopportuno, veramente abbastanza brutale” le parole dell’ex gieffina nel reality. Un colpo di scena davvero poco prevedibile, che ha portato sgomento anche in studio nel programma di Canale Cinque. Salta la coppia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che sono stati indubbiamente due grandi protagonisti del reality di Canale Cinque.

Jessica Morlacchi del Grande Fratello, chi è e fidanzato/ Dallo scontro con Helena alla malattia

Grande Fratello, social divisi su Shaila-Lorenzo

Il colpo di scena alla finale del reality di Canale Cinque ha regalato commenti divisivi sui social, con i telespettatori rimasti davvero spiazzati dall’accaduto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Un finale inatteso e sul web i commenti sono divisi, tra chi non ha compreso la decisione di Shaila Gatta e chi invece ha applaudito l’ex velina: “Finalmente si è svegliata, meglio tardi che mai”.

E sembra difficile immaginare un nuovo incontro dopo la finale tra Shaila e Lorenzo, che hanno spiazzato il pubblico del Grande Fratello con un colpo di scena. Già nelle scorse ore la possibile rottura sembrava da mettere in conto, dopo che Shaila aveva eliminato le foto con Spolverato dai social.

Signorini e la gag con Maria Vittoria e Jessica al Grande Fratello/ "Se restate single ci sono io"