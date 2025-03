Una lunga parentesi delle semifinale del Grande Fratello è dedicata al ritorno di fiamma tra Shaila e Lorenzo. I due hanno ritrovato l’amore che sembrava perso, e due filmati ripercorrono tutto ciò che era accaduto, a partire dalle durissime parole della ballerina per il modello. “Ero veramente tanto arrabbiata, accecata, e per un po’ ho dimenticato tutto il bene che c’era stato.”, ha spiegato allora Shaila, motivando le sue accuse.

Grande Fratello, semifinale 24 marzo 2025/ Diretta e finalisti: Helena, Shaila e Chiara al televoto

Lorenzo Spolverato, dal suo canto, ha spiegato di aver già dimenticato quelle pesanti parole perché superate dal sentimento che Shaila gli ha dimostrato poi. “Mi ha dimostrato poi tanto amore che per me va a sostituire tutta quella rabbia. – ha spiegato in diretta il modello – Io non so perché in quel momento lì è finito il nostro rapporto, sicuramente non è tutto risolto”, ha tenuto a precisare.

Stefania Orlando stronca Shaila e Lorenzo al GF: "Teatrali e poco autentici"/ "Il vostro rapporto non è sano"

I commenti di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi su Shaila e Lorenzo al Grande Fratello

In studio, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi dicono la loro sulla discussa coppia del Grande Fratello. L’ex gieffina ammette di credere nella loro relazione, pur criticandone le modalità: “È un rapporto estremo nella forma e nei contenuti.” Critica lo è anche Cesara, che ribadisce un pensiero già espresso in varie occasioni in diretta: “Io vedo sempre Shaila più presa di Lorenzo, ho sempre visto in lei un forte attaccamento. Anche lui ci tiene ma lui dovrà dimostrarlo di più quando saranno fuori.”