Cesare Barbieri è morto/ Telecronista per Sky e Mediaset, era stato colpito da ictus

Pubblicità

Il mondo del giornalismo sportivo piange la morte di Cesare Barbieri. La notizia è riportata da Il Fatto Quotidiano: il decesso si deve ad una malattia che lo aveva colpito e con la quale combatteva da tempo mentre recentemente aveva anche avuto un ictus. Il Giorno ha riportato anche la notizia secondo cui Barbieri era assistito all’istituto neurologico Mondino, a Pavia; vicino alla sua città di origine che è Vigevano (dunque in provincia). Viene descritto come grande appassionato di sport fin dalla più tenera età, tanto da averla poi convertita nel lavoro che ha svolto per una vita; i colleghi lo ricordano oggi per il carattere gioviale e la professionalità, mentre non è ancora ufficiale la data dei funerali (che ora, è bene ricordarlo vista la pandemia da Coronavirus, si possono celebrare sia pure nel rispetto delle misure di distanziamento). Cesare Barbieri aveva 55 anni: aveva iniziato a lavorare su Radio Pavia per poi passare al settimanale locale Il Lunedì. Redattore de Il Nuovo Calcio, era poi diventato telecronista: prima con Sky Sport (tra il 2008 e il 2015) e in seguito (a partire dal 2016) per Serie A Tv. Aveva collaborato anche con Mediaset, mentre dal 2014 si occupava di Rivista B Magazine. Lo avevamo visto poi su altre reti come Espn Classic e 7Gold. Da poco aveva iniziato anche una collaborazione con Infront Sports & Media, una piattaforma di servizi di marketing sportivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA