Cesare Battisti “Inizio sciopero della fame”/ Protesta contro l’isolamento in carcere

Ha iniziato lo sciopero della fame Cesare Battisti. L’ex terrorista del Pac, i Proletari armati per il comunismo, ha deciso di protestare per via dell’isolamento dello stesso nel carcere di Oristano dove è rinchiuso da circa un anno e mezzo. A fare sapere dello sciopero è stato Davide Steccanella, l’avvocato di Battisti, che ha riportato una lettera scritta dall’ex terrorista e pubblicata in questi ultimi minuti dai quotidiani: “Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti – fa sapere il condannato – mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia“. Battisti è da più di un anno in isolamento diurno, ma secondo l’avvocato si tratta di un isolamento “di fatto del tutto illegittimo” dal momento che “la pena dell’isolamento diurno a suo tempo inflitta era di sei mesi per cui è stata scontata a giugno 2019, in base al provvedimento emesso dalla Corte d’assise d’appello di Milano nel 1993”.

CESARE BATTISTI: LA RICHIESTA DI LUGLIO NON ACCOLTA

Già durante il mese di luglio, Battisti assieme al legale aveva presentato una denuncia alla Procura di Roma, precisamente al Tribunale di Sorveglianza, per abuso di ufficio contro il suo isolamento in carcere, ma evidentemente la sua richiesta non era stata accolta, ed ora ha deciso di protestare scioperando. Battisti chiedeva di essere “liberato” in quanto il suo stato di isolamento contrastava con le sue condizioni fisiche, sottolineando inoltre come il cibo fosse scarso e di bassa qualità. L’ex terrorista era stato estradato in Italia poco più di un anno fa, dopo una lunghissima latitanza fra il Brasile e il Sud America, conclusa appunto con l’arresto dopo che il presidente della nazione verdeoro aveva dato il suo ok all’estradizione (cosa invece in precedenza non concessa dall’ex presidente Lula). Attese nelle prossime ore le reazioni politiche allo sciopero delle fame del 66enne accusato di vari reati commessi negli anni ’70 e ’80, quando era giovanissimo.



