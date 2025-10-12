Chi è Cesare Bocci, l'attore originario di Camerino che ha ottenuto una notorietà importante tra teatro e tv dagli anni Novanta in poi

Originario di Camerino, dove è nato nel 1957, Cesare Bocci ha cominciato la carriera in teatro, fondando insieme a cinque amici attori la Compagnia della Rancia di Tolentino, rimanendovi per otto anni. Il suo talento, però, non è passato inosservato e molto presto Cesare ha ottenuto la possibilità di calcare palcoscenici sempre più importanti, tra teatro, cinema e televisione. Nonostante si fosse iscritto all'università per laurearsi in geologia, laurea poi presa qualche anno più tardi, Cesare ha presto scoperto l'amore per il cinema e la recitazione, decidendo appunto di proseguire su quella strada. Nel 1990, infatti, ha esordito al cinema con "L'aria serena dell'ovest" con la regia di Silvio Soldini.

La grande popolarità, per Cesare Bocci, è arrivata nel 1999 con la serie tv de "Il commissario Montalbano", dove ha interpretato per tanti anni Mimì Augello. Dopo una grande carriera con enormi successi, nel 2018 Cesare Bocci ha preso parte come concorrente a Ballando con le Stelle, vincendo il programma in coppia con Alessandra Tripoli. Una figura, quella di Cesare Bocci, che i telespettatori hanno imparato ad apprezzare e a stimare con il tempo.

Parlando di recente con “La voce dello schermo” del suo lavoro e di come attraverso esso lo stesso Cesare Bocci sia cambiato nel tempo, l’attore ha raccontato: “Il cambiamento te lo impone la vita e le esperienze lavorative ti fanno crescere, sia attraverso i progetti positivi sia attraverso quelli negativi. Con l’età va via quell’ansia della prestazione”. E ancora, nel corso della stessa intervista l’attore ha sottolineato come trasformarsi per lavoro gli piaccia, interpretare personaggi sempre diversi, con sfaccettature lontane da quello che la sua personalità. Dunque, da quell’esordio a teatro durante gli anni dell’università, Cesare Bocci ha trovato la sua strada, costruendo una carriera di grande successo.