Cesare Bocci, attore amatissimo originario di Camerino, nelle Marche, ha recitato in tantissimi film di successo ma la popolarità è arrivata nel 1999 quando ha cominciato a interpretare Mimì Augello nella serie tv “Il Commissario Montalbano”. Mimì è il vice commissario di polizia della cittadina immaginaria di Vigata, che corrisponde a Porto Empedocle, dove l’autore Andrea Camilleri è nato. Grande amico di Montalbano e più giovane di lui, è conosciuto per via della sua capacità sul lavoro ma anche per via delle sue capacità da Don Giovanni. Mimì Augello, infatti, è molto bravo con le donne e noto per le sue conquiste femminili. Più avanti si sposerà con Beatrice Di Leo, studentessa universitaria. Con lei avrà un figlio, Salvo, chiamato così proprio in onore di Montalbano. Nonostante il matrimonio, continuerà con le sue numerose scappatelle.

Dove è ambientato Il commissario Montalbano? Le location della fiction di Camilleri/ Provincia di Ragusa e...

Chi è Cesare Bocci: i ruoli in tv e alla conduzione

Tornando invece a Cesare Bocci che lo interpreta ricordiamo alcuni dei ruoli di maggior successo da lui ricoperti, oltre ovviamente al celebre Mimì ne “Il Commissario Montalbano”. Cesare è stato anche il medico Antonio Ceppi in “Elisa di Rivombrosa” mentre in “Provaci ancora prof!” Ha recitato nel 2012 al fianco di Veronica Pivetti. Anche lui, come Angelo Russo, suo collega sul set, ha preso parte a “Ballando con le stelle”, in copia con Alessandra Tripoli, arrivando a vincere nel 2019. Ha dato inoltre il volto ad una serie di pubblicità mentre ha condotto vari programmi, come Miss Italia nel 2013 e ancora “Segreti, i misteri” su Tv2000.

Chi è il fratello di Iago Garcia?/ "Fisicamente molto diverso da me": sorpresa al Grande fratello?

Per quanto riguarda la vita privata di Cesare Bocci, possiamo dire che è sposato con Daniela Spada: insieme i due hanno avuto una figlia nata nel 2000, Mia. La moglie di Cesare ha avuto vari problemi fisici e di salute nel corso della vita: ha dovuto combattere con un ictus e con un tumore ma al suo fianco ha sempre avuto il marito, pronto a combattere con lei.