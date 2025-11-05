Cesare Bocci, chi è moglie Daniela Spada? La donna che ha lottato contro l’ictus e il coma per riconquistare la sua vita accanto all’attore.

Cesare Bocci è uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo, conosciuto per uno dei suoi ultimi lavori, la serie L’altro Ispettore girata interamente a Lucca. Nella sua vita privata è accompagnato dalla moglie Daniela Spada, con la quale è legato ormai dal 1993 con un matrimonio felice e una figlia di nome Mia. Il loro amore non ha mai vacillato, nemmeno nei periodi più brutti come quello dell’ictus che ha colpito la donna, portandola a vivere ben 20 giorni di coma.

“Quando Dany è stata male abbiamo lottato insieme. Abbiamo lottato per riconquistare una vita. Se io non avessi avuto l’esempio di Daniela, non so come avrei reagito. Se lei si fosse fermata, se lei non avesse veramente cercato con le unghie e con i denti di riconquistarsi una sua autonomia, come avrei fatto io da solo?“, aveva detto Cesare Bocci durante una puntata di Verissimo.

Daniela Spada e le parole di Cesare Bocci dopo il coma: “Dietro l’angolo trovi sempre qualcosa di meraviglioso”

Il coma di Daniela Spada ha segnato profondamente il matrimonio con Cesare Bocci. Lui, che ha recitato in alcune delle serie più importanti del panorama italiano come L’Ispettore Montalbano, ha combattuto con lei una durissima battaglia. Ma cos’era successo? Tutto è crollato dopo la nascita di Mia, la loro unica figlia. In seguito al parto Daniela ha avuto un ictus per via di un’embolia post partum ed è finita in coma per 20 giorni. Una volta risvegliatasi, ha dovuto affrontare un lungo percorso di riabilitazione: “Quella è stata la lotta che ci ha dato più soddisfazioni“, aveva detto Cesare Bocci, “Ancora continuiamo a lottare, perché sono passati ventidue anni e le cose non si sono risolte, ma quando quantomeno ci hanno portato a raggiungere degli obiettivi che ci confortano nell’andare avanti. Andiamo avanti, perché dietro l’angolo trovi sempre qualcosa di meraviglioso”.