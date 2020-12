Cesare Bocci/ Da Mimì Augello di Montalbano ai fratelli Caputo

Cesare Bocci è Alberto Caputo ne I Fratelli Caputo

Cesare Bocci non ha sicuramente bisogno di presentazioni perché il pubblico lo conosce per i suoi lavori al cinema, al teatro e in tv ma, soprattutto, per il suo ruolo di Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano ormai dal lontano 1999. A quanto pare toccherà proprio a lui tenere compagnia al pubblico di Canale5 in queste feste e non solo per via delle quattro puntate della nuova fiction di Canale5, Fratelli Caputo, che lo vedrà recitare al fianco di Nino Frassica, ma anche perché tornerà a viaggiare tra le bellezze di Italia per il suo programma.

L’attore non si ferma mai e anche quando non è stato impegnato sui set di serie tv italiane e film, ha deciso di tuffarsi a capofitto nell’avventura di Ballando con le stelle alla corte di Milly Carlucci portando a casa la vittoria ma ammettendo anche di non voler continuare a ballare anche se gli piacerebbe. Secondo Cesare Bocci è riduttivo dedicare al ballo una o due ore a settimana quando per il programma ne faceva sette. Siamo sicuri che i fan apprezzeranno perché quello che interessa loro è vederlo sul set tra vecchi e nuovi personaggi.

Cesare Bocci da Mimì Augello a Ballando con le stelle

Cesare Bocci, classe 1957, è un attore e conduttore italiano che nel corso degli anni ha avuto modo di districarsi tra diversi ruoli ma quello che lo ha lanciato al grande pubblico è quello dell’amato Antonio Ceppi di Elisa di Rivombrosa. Da lì in poi per lui è arrivata una soddisfazione dopo l’altra con la serie tv dedicata a Domenico Modugno e poi a Borsellino, Adesso tocca a me, e poi proprio Mimì Augello. Nel 2016 è arrivata la serie Hundred to Go e dal 2017 è sbarcato anche su Tv2000 con “Segreti, i misteri della storia” per TV2000. Cosa ne sarà adesso del suo ruolo ne I Fratelli Caputo su Canale5?



