Cesare Bocci è tra gli ospiti della nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini che storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione. Tra i protagonisti c’è anche l’attore italiano che si è fatto apprezzare e conoscere dapprima in teatro, poi in serie televisive di successo fino alla partecipazione a programmi cult come Ballando come le Stelle. Dopo aver studiato presso la scuola di recitazione di Tolentino, Cesare entra nella Compagnia della Rancia fino al grande salto fatto quando arriva a Roma e comincia a muovere i primi passi tra tv e cinema. La consacrazione come attore arriva nel 1998 grazie al ruolo di Mimì Augello nella serie cult “Il Commissario Montalbano”.

Proprio l’attore, intervistato da MusicaCultura, ha confessato come quel personaggio abbia cambiato la sua vita artistica e personale: “ho condiviso 20 anni con lui, perché abbiamo iniziato nel ‘98 e abbiamo finito nel 2020, interpretarlo mi ha dato popolarità”.

Cesare Bocci, il grandissimo successo come attore grazie al Commissario Montalbano

A volte un ruolo in una serie tv può cambiarti per sempre la vita. E’ il caso di Cesare Bocci che deve sicuramente tantissimo al ruolo di Mimì Augello ne “Il Commissario Montalbano”, la serie ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. “Questo ruolo mi ha permesso di conoscere persone straordinarie e di mettere le basi per delle amicizie bellissime” – ha confessato l’attore che per tantissimi anni si è ritrovato a girare in Sicilia, una terra che ha imparato ad amare. “E’ stata una fetta importante della mia vita, un terzo della mia vita che ho passato con Montalbano” – ha sottolineato l’attore.

Proprio parlando della serie ha aggiunto: “è stato il prodotto della Rai, il più visto in Italia sicuramente, ma anche nel mondo con numeri pazzeschi. Qualcosa di irripetibile”