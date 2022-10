Cesare Bocci/ “La mia vita dopo l’ictus di mia moglie Daniela è cambiata”

Cesare Bocci e il segreto del successo di Montalbano

Cesare Bocci, non solo attore di fiction di successo come Il Commissario Montalbano, ma anche conduttore televisivo e scrittore con la moglie di un libro dal titolo “Pesce d’aprile”. L’attore, che nella serie cult ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri, interpreta il personaggio di Mimì Augello parlando proprio dei record d’ascolto della fiction ha detto dalle pagine di SuperGuida Tv: “Camilleri ha scritto delle storie che rappresentano i tempi che viviamo. Nelle occasioni in cui ci siamo visti, magari anche in quelle ufficiali durante le quali gli venivano poste delle domande, all’inizio c’era sempre una lunga pausa, in cui ti chiedevi “Ma risponde o no?”. E invece poi ti rendevi conto che è quello che dovrebbero fare tutti: prima pensare e poi parlare. Il gruppo di colleghi è stata un’altra chiave del successo”.

Non solo attore, ma anche autore con la moglie Daniela di un libro dal titolo “Pesce d’aprile” diventato anche un’opera teatrale. “E’ una storia d’amore e di coraggio” – ha precisato l’attore che ha raccontato – “la mia vita dopo l’ictus di Daniela è cambiata e lei ha dovuto lottare molto per riconquistare la sua vita”.

Cesare Bocci e la malattia della moglie Daniela

Cesare Bocci è innamoratissimo della moglie Daniela a cui è legato da tantissimi anni e con cui ha superato un momento davvero difficilissimo. La donna, infatti, è stata colpita da un ictus che ha cambiato per sempre la loro vita. Quel periodo è stato poi raccontato in un libro dal titolo “Pesce d’aprile” per un motivo ben preciso come ha raccontato l’attore: “abbiamo voluto dargli un titolo che corrispondesse a come noi l’avevamo vissuta perché abbiamo affrontato tanti momenti difficili ma anche tanti momenti in cui siamo morti dalle risate. Abbiamo raccontato la nostra storia con ironia e con verità. Il messaggio è che un evento del genere può succedere a tutti ma che non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto a chiunque perché la persona che lo offrirà si sentirà dopo un uomo o una donna migliore”.

Non solo attore e scrittore, Cesare Bocci è anche conduttore del programma “Viaggio nella grande bellezza”. A stargli accanto in questa nuova avvenuta la moglie Daniela e la figlia Mia. “La nostra battaglia non è finita – dice l’attore dalle pagine di Donna Moderna – lei ha ancora diversi problemi, però la vita se l’è riconquistata. Durante la riabilitazione si è appassionata alla cucina, poi ha frequentato una scuola professionale e fondato un’associazione. Ultimamente sta collaborando con un istituto che si occupa di ragazzi con disagi mentali, insegna loro a preparare qualche piatto molto semplice”.











