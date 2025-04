La vita non è stata di certo clemente con Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci che ha vissuto un dramma dopo l’altro per quanto riguarda la sua salute. Lui, attore famosissimo, è conosciuto per aver interpretato diversi personaggi tra cui Mimì Augello nella serie di Montalbano. Con Daniela si è sposato nel 1993 ma dopo pochi anni dal matrimonio si sono ritrovati con un grande dolore: la donna è stata colpita prima da un ictus, e poi da un’embolia che l’ha colpita proprio dopo la nascita di Mia, la loro unica figlia.

Cesare Bocci, chi è Mimì Augello de Il Commissario Montalbano/ Successi in TV, moglie e drammi in famiglia

Dopo l’ictus la moglie di Cesare Bocci è stata per ben 20 giorni in coma e negli anni a seguire ha dovuto combattere contro la malattia affrontando una riabilitazione lunghissima: per ben tre anni non ha potuto prenderla in braccio, darle il latte o consolarla quando piangeva. Di conseguenza a occuparsi di lei è stato Cesare Bocci che ha fatto sia da padre che da madre in quel periodo molto delicato. “Se sei innamorato di una persona e lei sta in difficoltà, lo fai. È la donna che ami“, aveva detto a Cristina Balivo in un’intervista a La Volta Buona.

Daniela Spada, moglie Cesare Bocci/ La malattia e la rinascita come food blogger

Cesare Bocci, oggi la moglie Daniela Spada è una food blogger: “Tumore? Una stupidaggine rispetto all’ictus“

Purtroppo le battaglie di Daniela Spada non sono finite con l’ictus e l’embolia. La moglie di Cesare Bocci si è ritrovata ad affrontare anche un tumore al seno. Secondo quanto aveva raccontato l’attore, la donna si era fatta forza grazie alla figlia di otto anni che le è stata vicina in quel periodo difficile: “Daniela ha affrontato momenti molto difficili per via del tumore, ma ha avuto lo spirito di considerarlo una stupidaggine rispetto all’ictus”, aveva detto Bocci. Quest’ultimo aveva raccontato che i medici avevano sbagliato nel pensare al futuro di sua moglie: avevano detto che non avrebbe camminato mai più, ma lei, con tanta forza è tornata come prima e ha iniziato un nuovo lavoro come food blogger. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!