Cesare Bocci: “Mia figlia ha avuto disturbi alimentari”/ “Ci ha permesso di aiutarla”

Cesare Bocci racconta il problema di sua figlia

Casare Bocci durante la diretta di A ruota libera è tornato a parlare del male che affligge sua figlia. Gliene parlò per la prima volta lei l’anno scorso, quando confessò ai suoi genitori di avere dei disturbi alimentari, “senti una voce nella testa, che si comporta come una seconda coscienza che vuole sostituirsi alla prima”, aveva detto lei durante la trasmissione Imperfetti sconosciuti. “È stata coraggiosa”, sostiene fieramente Cesare ai microfoni di Francesca Fradella, “l’ho amata, la amiamo da sempre ma ora ancora di più per questa dimostrazione di fiducia che ha dato a me e a sua mamma”.

Cesare Bocci/ "La mia vita dopo l’ictus di mia moglie Daniela è cambiata"

“Ti vengono tanti dubbi come famiglia”, confessa Cesare Bocci, riferendosi allo scoprire che un figlio soffre di disturbi alimentari, “ma i dubbi ce li abbiamo sempre come genitori. Quello di cui non dubitiamo è che l’abbiamo sempre amata, però la vita non importa chi sei o cosa fai, ti aggredisce in quel momento e tutti ne possiamo restare preda e vittima. Lei ha trovato il coraggio, e l’ha trovato sola, con il suo ragazzo e le amiche”. Sui consigli che potrebbe dare a dei genitori che si trovano nella sua stessa situazione, parla chiaro: “Consiglio di stare vicino, ma di non stare lì sempre a controllare, quando si apre quella porta della fiducia la cose vengono naturali, noi non possiamo scassinarla”.

Benvenuto Presidente!/ Su Rai 3 il film con Claudio Bisio

Cesare Bocci: cosa è successo a sua figlia

Insomma, Cesare Bocci durante la diretta di A ruota libera ha parlato con grande fierezza di sua figlia, Mia, che l’anno scorso ha trovato il coraggio di confessare a lui e a sua madre di avere dei disturbi alimentari. “Ci siamo trovati ad affrontarlo perché mia ce l’ha permesso e le siamo grati”, racconta, mentre ora è lei stessa a raccontare come sta, e lo fa attraverso un breve video indirizzato a suo padre, mostrato durante la trasmissione. “Nonostante abbia fatto un enorme passo avanti”, dice Mia, “per me è ancora difficile parlarne con te e mamma. Volevo dirti che sto bene, che quella voce c’è ancora ma ha perso tanto potere. Ormai quando la vocina torna ho imparato come gestirla e affrontarla. Ti voglio bene e ciao”, conclude.

Daniela Spada, moglie Cesare Bocci/ Lui: "Sua malattia non risolta, lottiamo ancora"

La vicenda di Mia e Cesare Bocci è diventata nota a luglio, quando durante la trasmissione Imperfetti sconosciuti, la ragazza ha confessato di aver sofferto per cinque anni di disturbi alimentari. In quell’occasione aveva detto di averli superati, dicendo anche di aver ricevuto una mano importante dai suoi genitori. “Lo dice anche lei”, conclude Cesare ai microfoni di Francesca Fradella, “‘c’è questa voce’ e non passerà mai, sei come un fumatore che smette di fumare ma sei sempre un fumatore”, eppure riconosce anche gli enormi sforzi compiuti da Mia che ora sembra riuscire a convivere con i suoi disturbi alimentari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA