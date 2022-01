Cesare Bocci vs Mediaset/ Gf Vip al posto di Meraviglie: il post polemico

Cambio di programmazione per Canale 5: venerdì 7 gennaio 2022 non andrà in onda lo speciale sul Quirinale di Viaggio nella grande bellezza, bensì il Grande Fratello Vip. E Cesare Bocci non l’ha presa bene. Ma andiamo per gradi…

Complice anche i buoni dati d’ascolto ottenuti dal Grande Fratello Vip nel corso del mese di dicembre – superando anche il 23% – e forte dei 3 milioni di telespettatori registrati il 3 gennaio, il reality show diretto da Alfonso Signorini ha sfrattato Viaggio nella grande bellezza di Cesare Bocci: originariamente, infatti, venerdì era prevista la puntata del contenitore culturale di Cesare Bocci dedicata al Quirinale.

Gigi Bici, mistero lettera anonima/ Roberta Bruzzone: “Solo opera di un mitomane"

CESARE BOCCI, FRECCIATINA A MEDIASET

Il bottino di ascolti garantito dal Grande Fratello Vip ha spinto Mediaset a riconsiderare il palinsesto, quindi avremo un doppio appuntamento con il reality show anche questa settimana. Niente da fare, dunque, per gli appassionati d’arte e, in particolare, del programma condotto da Cesare Bocci, esaltato da critica e pubblico per originalità e contenuti. La notizia non è stata ancora ufficializzata da Mediaset, ma le voci circolate nelle ultime ore hanno spinto il conduttore a lanciare una frecciatina all’azienda: “A voi l’ardua sentenza”, il commento di Bocci su Instagram affiancato a uno “screen” della pagina Google con le varie news legate al cambio di programma sancito su Canale 5.

“Paolo Calissano aveva tanti progetti in corso”/ Stefania Orlando “Non aveva mollato”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cesare Bocci (@cesarebocci)

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge: "Alessandro avrebbe scelto me, ma.."/ Sophie è solo una seconda scelta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA