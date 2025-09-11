Cesare Cremonini parteciperà al Concerto di San Siro di Elisa. L'artista sta vivendo un grande amore insieme alla nuova partner Caterina Licini

Cesare Cremonini è un noto cantante italiano che prenderà parte al Concerto di San Siro di Elisa, evento che andrà in prima serata Giovedi 11 Settembre 2025. Parliamo di un artista che ha scritto la storia recente della musica pop italiana e che ha milioni di fan in tutto il paese. Andiamo a vedere meglio chi è però Cesare Cremonini.

Cremonini nasce a Bologna il 27 Marzo 1980 ed inizia a suonare il pianoforte fin da quando era bambino. Inizia nei locali bolognese con la band Senza Filtro ma è nel 1999 che vive una delle mosse più importanti della sua carriera, quando fonda i Lunapop e con loro ottiene un grandissimo successo, lanciando canzoni che diventeranno storia per intere generazioni.

Da 50 Special fino a Maggese i Lunapop ottengono tantissimi successi ma pian piano Cesare lavora anche come solista e incide dei singoli con artisti come Jovanotti e Malika Ayane con il quale Cesare ha anche una lunga storia d’amore. Negli anni – tra stop e riprese – la sua musica diventa fondamentale e nel 2025 l’artista lancia il tour Cremonini Live25, un successo che ha exploit straordinari.

Cesare Cremonini tra flirt d’amore e il legame con Bologna

La città di Bologna è molto importante nella vita di Cesare Cremonini e l’uomo è molto legato alle sue radici. Tra le tante cose Cremonini è molto legato anche ad un’importante passione per il calcio e spesso è allo stadio a tifare insieme al suo grande amico Gianni Morandi. Quest’anno lo abbiamo visto scendere in campo per festeggiare con tifosi e giocatori la vittoria della coppa Italia.

Negli anni Cesare Cremonini ha vissuto varie storie d’amore o anche repentini flirt, a partire da quello di due anni con Malika Ayane con i due che sono rimasti molto amici anche dopo. Un flirt con Ludovica Frasca e per quattro anni Cesare è stato insieme a Martina Maggiore, ragazzo di 18 anni più giovane di lui. Nel 2022 Cesare ha intrapreso una storia con la giornalista Giorgia Cardinaletti.

Quest’estate abbiamo visto qualche scatto di Cesare Cremonini con una nuova fiamma, l’ex ballerina di Amici Caterina Licini. I due non si sono nascosti e il giornale Chi ha pubblicato alcune foto con i due legati e in atteggiamenti affettuosi su una barca con amici. Al momento la loro storia procede a gonfie vele.