Cesare Cremonini: “Chiamo la donna delle pulizie come voglio, la pago”/ È polemica!

L’ultima puntata di ‘E poi c’è Cattelan‘ è andata in onda due giorni fa, il 23 giugno, eppure solo oggi si è infiammata sul web la polemica che riguarda il suo ospite speciale: Cesare Cremonini. Come di consueto accade nello show, il conduttore milanese ha chiacchierato con leggerezza col suo ospite, in questo caso il cantante emiliano, imbattendosi in vari argomenti. Ma è proprio durante la chiacchierata che Cremonini si è lasciato ad andare ad una rivelazione che ha fatto inizialmente storcere il naso ai telespettatori, scatenando poi una forte polemica. Il cantautore, ridendo, ha dichiarato: “Ho pensato alla mia donna delle pulizie che si chiama Emilia. Non è vero non si chiama Emilia. Lei è moldava e io ho preteso, in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Io voglio chiamare anche mia figlia Emilia. Ognuno dovrebbe chiamare le persone come crede, soprattutto le persone che entrano in casa tua. Sono pagate e quindi possono far cambiare il loro nome.”

Cesare Cremoni nella bufera: piovono critiche sui social per il cantante

Sui social ha preso così il via la polemica. Molti hanno inveito contro l’ex leader dei Lunapop che stava descrivendo il suo rapporto con la donna delle pulizie. Tanti si sono detti sbalorditi di fronte a queste parole, proprio perché provenienti da Cesare Cremonini. “Mi sono dovuta andare a vedere il video di Cremonini perché davvero non credevo che fosse possibile dire certe frasi con tanta leggerezza, soprattutto in un periodo come questo. Senza parole.” ha scritto su Twitter una utente e, come lei, molti altri. Il cantante replicherà a questo polverone?

Mi sono dovuta andare a vedere il video di Cremonini perché davvero non credevo che fosse possibile dire certe frasi con tanta leggerezza, soprattutto in un periodo come questo. Senza parole. pic.twitter.com/0Pr0OkmCCc — 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐬𝐡𝐚. 🦩 (@Natashaconsha) June 25, 2020





