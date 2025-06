Cesare Cremonini e Caterina Licini: scoppia il gossip durante il tour

Nessun ritorno di fiamma tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti con cui sarebbe tornato un rapporto cordiale, ma l’amore sembra ormai un capitolo chiuso. Nel cuore del cantautore bolognese, attualmente impegnato con un tour che lo porterà ad esibirsi nei più grandi stadi italiani, ci sarebbe un’altra donna il cui nome era stato già accostato al suo qualche tempo fa. Si tratta di Caterina Licini, ex ballerina di Amici con cui era stato paparazzato a gennaio 2025.

Da quel momento, non c’erano state più notizie su una presunta frequentazione tra il cantante e la ballerina che, tuttavia, continuerebbe. Stando alle ultime voci, infatti, Caterina Lucini starebbe accompagnando Cremonini in tour e le attenzioni del cantante nei suoi confronti lascerebbero pensare alla presenza di una vera relazione.

Cesare Cremonini e Caterina Licini: cosa accade in tour

Secondo alcune immagini esclusive pubblicate dal settimanale Chi, tra Cesare Cremonini e Caterina Licini ci sarebbe una storia e lei lo starebbe accompagnando in tour. «Il cantante si sveglia all’alba e alle 7 e 30 è già a colazione con lei», si legge sul settimanale.

In realtà, non si sa se i due siano effettivamente fidanzati. Sia Cremonini che la Licini non hanno commentato la notizia. Il cantautore bolognese, del resto, ha sempre evitato di parlare della sua vita privata e anche le relazioni precedenti sono state confermate dopo mesi solo con qualche paparazzata. Il nome di Cremonini, dunque, continua ad essere al centro del gossip. In questo momento, tuttavia, i fan sono sicuramente più concentrati sulla sua musica e sull’incredibile spettacolo che offre in tour.

