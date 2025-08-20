Cesare Cremonini in vacanza alle Isole Eolie insieme a Caterina Licini: la loro storia prosegue nonostante le voci di crisi di qualche mese fa

Nuovo amore per Cesare Cremonini? Siamo ormai abituati alle varie fiamme che il cantante sfoggia di volta in volta: se di recente i suoi amori hanno fatto discutere, con la sua ex Martina Maggiore che ha parlato di numerosi tradimenti da parte del suo ex fidanzato, di recente sembrerebbe che un nuovo amore abbia fatto capolino nella vita di Cesare. Si tratta di Caterina Licini, che era stata già fotografata al canto del cantante nei mesi precedenti. Nel dettaglio “Chi” li aveva beccati insieme prima a Cortina d’Ampezzo, lo scorso gennaio, poi a giugno a Lignano Sabbiadoro e ora al mare, e più precisamente nello splendido scenario delle Isole Eolie, in Sicilia, dove i due avrebbero deciso di passare qualche giorno di divertimento e relax.

Caterina Licini, che in passato è stata protagonista di Amici – nel 2011 – ha alle spalle una carriera da ballerina professionista. Oggi fa altro ma resta una ragazza sportiva, come si può vedere anche nelle foto in compagnia di Cesare. I due, infatti, sono stati visti mentre si tuffavano, mentre facevano surf e ancora in inverno sulla neve. Insomma, il loro sarebbe un amore piuttosto dinamico, senza momenti di noia e di stop.

La storia tra Caterina Licini e Cesare Cremonini prosegue a gonfie vele

Cesare Cremonini e Caterina Licini sono stati visti insieme già nei mesi scorsi. Ecco dunque che la loro presenza alle Isole Eolie spegne anche voci e gossip che vanno avanti da tempo. Si era parlato, infatti, di una crisi tra i due e di un riavvicinamento di lui alla sua ex Giorgia Cardinaletti. Essendo molto riservato, Cesare non aveva né confermato né smentito, ma le foto alle Eolie con Caterina spengono le voci di una possibile rottura con la ex ballerina. La loro relazione prosegue felice, anche se ancora senza ufficializzazioni da parte di entrambi.