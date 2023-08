Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti ora il “fidanzamento è ufficiale”/ Lui la presenta alla mamma e…

Cremonini e Cardinaletti stanno insieme: arriva la conferma

Dopo diverse indiscrezioni e giorni di gossip arriva la conferma che Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono in vacanza insieme. La coppia aveva pubblicato diverse fotografie nello stesso luogo, ma senza apparire insieme. Ora, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato delle foto che non lasciano spazio a dubbi.

Il cantante e la giornalista si stanno godendo un po’ di relax sulle isole Eolie insieme, sempre più innamorati. In uno scatto i due si scambiano un tenero bacio togliendo ogni dubbio sulla relazione. Ma non finisce qui! Sembra che la coppia sia passata alle presentazioni ufficiali: tra loro, infatti, si vede anche la mamma di Cremonini, Carla, che chiacchiera con il volto del Tg1. Insomma, ormai la conferma c’è anche se i diretti interessati non sono ancora usciti allo scoperto.

Qualche giorno fa, il cantante e la giornalista hanno pubblicato una serie di foto e post dallo stesso luogo ma senza mai mostrarsi insieme. L’artista ha scritto: “Vacanze vulcaniche, lezioni di fisarmonica. Isole di leggende antiche le Eolie, di fantasmi e streghe che attraversano la notte. Onde di maestrale, venti di zolfo. I fondali crollano negli abissi in un acquario incontaminato“. Lei, invece, si è limitata di più: “Ogni isola una sola luce” scrive la giornalista.

Questo ha attirato il sospetto che Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti potessero essere in vacanza insieme, come è stato poi confermato successivamente da Diva e Donna. A criticare questo modo di fare, però, ci ha pensato Giuseppe Candela che ha fatto un paragone con Belen Rodriguez: “Cremonini e Cardinaletti stanno ormai insieme da mesi, questo dicono le cronache gossippare. Ora questo giochino, foto nello stesso posto, geocalizzazione come indizio. Una giornalista e cantante che giocano al metodo Belen, ecco anche meno”.

