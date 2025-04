È stata una storia che ha fatto molto parlare di sé, almeno all’inizio, perché poi i due protagonisti in questione non hanno mai dato in pasto al gossip alcuna briciola della loro relazione: si sta parlando di Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Alla fine dell’anno scorso era stato il magazine Chi ad annunciare la rottura, ma ora, come ha svelato Deianira Marzano i due sono tornati a seguirsi reciprocamente sui social.

È possibile un ritorno di fiamma tra il cantante e la giornalista del Tg1? I due sono tornati a seguirsi sui social: potrebbe essere un indizio da non prendere alla leggera. Quindi potrebbero aver ripreso i contatti e chissà che non riescano ad appianare le divergenze che forse hanno eroso il loro rapporto che sembrava essere molto solido.

Cesare Cremonini è tornato con Giorgia Cardinaelli? Esplode il gossip

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha postato una storia dove ha parlato di una coppia che era stata protagonista di alcune chiacchiere sul web: si sta parlando di Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. “Hanno ripreso a seguirsi su Instagram. E lui ha postato una storia, Ragazze Facili, dedicata a lei. Ritorno di fiamma in corso?”.

Con ‘Ragazze Facili’ a cosa si sta riferendo, però? È una canzone che sarebbe nata pensando alla giornalista del Tg1 con la quale il cantante (rivelazione della sua ex) ha avuto una storia d’amore, anche se durata poco. Prestò il brano diventerà un singolo e, come ha spiegato lui, “quando fermerò tutto per dare il giusto valore. Ogni canzone ha un suo tempo”. Certo, il titolo della canzone non è dei più romantici e dei più felici da dedicare a una ragazza con cui si vuole riacquistare terreno, ma si sa: l’amore prende delle vie misteriose.

