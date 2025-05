I ritorni di fiamma sono all’ordine del giorno quando si tratta dei personaggi del mondo dello spettacolo, senza considerare che si lasciano e si prendono con una facilita da far invidia ai poveri comuni mortali che hanno la necessità di molto tempo per lasciar cicatrizzare una ferita sentimentale. Tra le coppie di recente fattura c’è quella composta da Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti che sembrava essersi persa del tutto.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, ritorno di fiamma in corso?/ L’ultimo gossip non lascia dubbi

Come si legge nella rubrica C’è chi dice (di Giuseppe Candela) sul magazine Chi tra il cantante e la giornalista del Tg1 “è tornato il sereno”. Non si parla propriamente di un ritorno di fiamma, “ma un rapporto diverso”. Insomma, “i due hanno ricominciato a sentirsi”. Da cosa nasce cosa, e chissà che poi alla fine questo avvicinamento non dia i suoi frutti d’amore.

Cesare Cremonini, l'ex Martina Maggiore senza filtri: "Chat con altre donne"/ "Ero dipendente da lui"

Cesare Cremonini: a quando la conferma del ritorno di fiamma con Giorgia Cardinaletti?

Non si parla propriamente di ritorno di fiamma, tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, ma di un rapporto di verso. Può anche solo darsi che i due abbiano deciso di tastare l’uno il terreno dell’altra per capire se ci sono i presupposti per ricreare un rapporto che possa godere del sole dell’amore. I fan, ovviamente, augurano a entrambi di essere felici e innamorati.

Intanto è ancora nella mente degli spettatori quel momento in cui la giornalista del Tg1, che si era appena lasciata con il cantante, ha dovuto annunciare un servizio proprio su di lui. I due non hanno mai prestato il fianco al mondo del gossip, che è famelico di natura, ma erano stati avvistati insieme in più di un’occasione: il matrimonio di Pecco Bagnaia, una vacanza rilassante alle Isole Eolie, e un concerto dello stesso cantante.

Testo completo “La nuova stella di Broadway” di Cremonini/ Video, cover Michielini-Rkomi Sanremo 2025