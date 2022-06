Cesare Cremonini e Martina Maggiore si sono lasciati?/ Lei è andata via di casa e…

Cesare Cremonini è tornato single? Gli indizi che confermano la rottura

Cesare Cremonini è tornato single. Nelle ultime settimane si erano rincorse delle indiscrezioni in merito ad una crisi tra il cantante e la compagna Martina Maggiore. La coppia sembrava unita e inseparabile e la rottura è apparsa come un fulmine a ciel sereno. Il profilo Instagram PipolGossip ha rivelato che la storia d’amore sarebbe giunta al capolinea. Non si conoscono ufficialmente i motivi anche se non è da escludere che la differenza d’età possa essere stata una della cause. Ora l’artista è in tour negli stadi ed è concentrato sulla sua musica. Le voci di crisi tra Cesare e Martina erano iniziate a circolare qualche mese fa e ora la conferma è arrivata. I due avrebbero smesso di seguirsi da tempo su Instagram ma questo è stato solo uno degli indizi che hanno dato poi via al gossip. Secondo Pipol i due avrebbero anche interrotto la convivenza. Martina avrebbe portato via le cose da casa di Cesare.

Il gossip non è stato ancora confermato dai diretti interessati ma a quanto pare le loro strade dopo 4 anni e mezzo si sarebbero divise per sempre. La coppia è sempre stata molto riservata. Cesare e Martina si erano conosciuti nel 2018 e hanno vissuto assieme a Bologna. Poi la fidanzata era balzata alle cronache dopo l’uscita del disco Giovane Stupida a cui era dedicato. Nel brano Cesare Cremonini raccontava la differenza d’età tra i due Nel videoclip si faceva anche intendere quanto questa relazione riportasse Cesare Cremonini in un’atmosfera giocosa e serena, come solo una relazione sana sa fare. La differenza d’età potrebbe aver pesato nella relazione e a lungo andare le cose sarebbero precipitate fino alla rottura.

A far scatenare il gossip sulla crisi tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore sarebbero stati alcuni post pubblicati dalla ragazza. Su Instagram la ragazza ha infatti pubblicato un post con un letto matrimoniale sfatto e vuoto, e ha scritto a corredo una lunga caption. Eccone alcuni passaggi: “Vivi un periodo no e pensi che tutto possa solo sprofondare. (…) Certi ingranaggi s’incastrano e richiedono un sacco di tempo per tornare a girare come prima. Ci vuole il coraggio di mettersi a nudo, di piangere, di scoprirsi sensibili, danneggiati ma non distrutti. (…) Qualcosa s’interromperà sul più bello. Ma non ha importanza“. Potrebbe trattarsi di una crisi passeggera frutto di un litigio che li ha portati ad allontanarsi.

Il fatto però che Martina Maggiore abbia lasciato casa di Cesare Cremonini non è affatto un elemento positivo considerando che i due hanno smesso di seguirsi anche sui social. L’artista appare sereno e sorridendo in tour ma probabilmente sta nascondendo la sofferenza per questa relazione finita. I fan della coppia sperano però che i pezzi possano ricomporsi e che Cesare e Martina tornino insieme. Non sappiamo chi dei due abbia preso la decisione anche se qualche sospetto ce l’abbiamo.

