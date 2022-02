Cesare Cremonini, ex di Malika Ayane/ “Era un fidanzato bambino”

A volte l’amore può non bastare per permettere che una relazione possa continuare, ma si è quasi costretti a decidere un legame nonostante non si sia del tutto convinti di questa scelta. Questo è certamente quanto accaduto diversi anni fa anche a Malika Ayane e Cesare Cremonini, che avevano fatto sognare i rispettivi fan con la relazione che era nata tra loro. I due sono stati legati per due anni, arrivando anche a collaborare professionalmente, ma hanno poi preso atto di non poter continuare a stare insieme.

Ora che il tempo è passato entrambi sono riusciti a mettere da parte ogni rancore e sono riusciti a ricostruire un rapporto di stima e amicizia reciproca. Non a caso, non mancano di sostenersi a vicenda nei momenti più importanti delle loro carriere.

Malika Ayane e l’amore con Cesare Cremonini: perché è finita tra loro

Malika era tornata a parlare del rapporto avuto con il collega solo qualche tempo dopo la loro rottura in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’ nel 2013. In quest’occasione lei non aveva fatto un quadro particolarmente edificante dell’ex fidanzato: “Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti dove saremmo andati a finire – sono state le sue parole -. Ho già una figlia di sette anni, non potevo permettermi un fidanzato bambino. E quando è uscita la notizia del mio matrimonio, Cesare ha reagito appunto come un bambino. È finito tutto, meno la stima e l’amicizia”. Anche il suo matrimonio non è però durato, ma ormai da qualche tempo lei ha ritrovato la serenità al fianco di Claudio Fratini.

Parole che non avevano fatto particolarmente piacere ad alcuni fan di Cesare, che avevano criticato la Ayane sui social. Ma a questo lei a ribattuto prontamente, a conferma di come il carattere non le manchi di certo: “Se ci siamo lasciati è perché lui era per Lennon e io per McCartney, perché diceva che quando guido non ho il senso della destra. Questo perché una volta ho abbinato le righe bianche e blu ai bermuda finestrati e perché un’altra volta ho chiamato ‘gnocco fritto’ la crescentina”.

