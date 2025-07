Cesare Cremonini conclude il suo fantastico tour allo Stadio Olimpico, quale sarà la scaletta del concerto a Roma.

Sta per giungere al termine il meraviglioso tour estivo di Cesare Cremonini che ha regalato immense emozioni a milioni di fan che hanno cantato e ballato con lui in ogni tappa. Il famoso ed amatissimo ‘Re del Pop’ ha scelto Roma come meta del suo gran finale’ ed è proprio nella Capitale che ricomincerà il tour nel 2026, dove le date saranno solo quattro: il 6 giugno a Roma, il 10 giugno a Milano, il 13 giugno ad Imola e il 17 giugno a Firenze.

Manca quasi un anno al nuovo tour e l’attesa da parte dei suoi affezionati fan è già tantissima, sono infatti moltissime le persone che non vedono l’ora di emozionarsi ancora con i suoi brani, sia quelli iconici come ‘Poetica’, ’50 Special’, ‘Marmellata #25’, ‘Buon viaggio’ e molti altri ancora che quelli presenti nel nuovo album ‘Alaska Baby’. I concerti a Roma inizieranno alle ore 21.00, l’apertura dei cancelli invece è prevista per le 16.00 e ci saranno alcuni ospiti d’eccezione, di chi si tratta? Di Elisa, Jovanotti e Luca Carboni. Lui sui social ha scritto: “Sono pronto a portarvi tutti con me”.

Scaletta concerto Cesare Cremonini a Roma: i brani scelti per il gran finale del tour allo stadio Olimpico 17-18 luglio 2025

Come al solito Cesare Cremonini ha conquistato un successo stratosferico dall’inzio del tanto atteso tour e non si è mai risparmiato sul palco, dove ha fatto breccia nel cuore dei suoi sostenitori con le sue fantastiche esibizioni, rese ancora più speciale grazie alle incredibili scenografie e giochi di luce. Stasera e domani, 17 e 18 luglio 2025, il cantautore bolognese è pronto a stupire tutti allo Stadio Olimpico e in molti sono curiosi di scoprire quale sarà la scaletta degli ultimi due concerti.

SCALETTA

Alaska

Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio

Lost in the weekend

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Un’alba rosa

San Luca

Mondo

Grey Goose

Figlio di un re

Ragazze facili

Nonostante tutto

Logico #1

Aurore boreali

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore