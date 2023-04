Cesare Cremonini, perchè è finita con Martina Maggiore?/ I rumors sui tradimenti

Cesare Cremonini, dalla presunta liaison con una giornalista Sky alle voci su Martina Maggiore

La vita sentimentale di personaggi noti, dalla musica al mondo artistico, è spesso messa in pubblica piazza dai rumors di gossip – non sempre confermati e attinenti al vero – e da voci che rimbalzano sui social. Tra gli ultimi ad essere finito in questo circolo vizioso spicca Cesare Cremoni, sia per un aneddoto sul passato che per la presunta liaison segreta che starebbe vivendo. Le ultime indiscrezioni, come riportato dal portale Leggo, parlando un rapporto sentimentale avviato con una misteriosa giornalista.

Xiaomi 13 Ultra vicino al lancio?/ Entro fine mese la presentazione: costerà…

Il mistero che aleggia sulla nuova relazione di Cesare Cremonini incuriosisce e non poco; di recente il settimanale Chi aveva avanzato l’ipotesi secondo la quale la nuova fiamma del cantante fosse un volto noto tra le file di Sky. Precedentemente invece, si era parlato della possibilità che la giornalista in questione appartenesse al mondo della Rai. In ogni caso, i nomi e le teorie circolate fino ad oggi sul web non hanno trovato ancora un riscontro da parte dei diretti interessati ma un ulteriore rumors ha invece riacceso la curiosità intorno alla sua ultima relazione con Martina Maggiore.

Giovani e smartphone, il 10% ne ha più di uno/ Lo studio: "senza si sentono menomati"

Cesare Cremonini e Martina Maggiore: voci di tradimento e retroscena sulla giornalista “misteriosa”

Stando a quanto riportato dal portale online Leggo, l’esperta di gossip Deianira Marzano avrebbe svelato un particolare aneddoto riguardo Cesare Cremonini e la sua relazione ormai conclusa da tempo con Martina Maggiore. La relazione tra i due è durata poco più di tre anni e la conclusione del rapporto non ha mai avuto un riscontro sui social e web dal punto di vista delle reali motivazioni alla base. Non sono però passati inosservati alcuni post social proprio di Martina Maggiore, che più volte è sembrata quasi lanciare timide frecciatine all’indirizzo del suo ex compagno Cesare Cremonini.

Videochiamata Facebook Messenger/ Arrivano i primi giochi multiplayer, come usarli

Deianira Marzano su Instagram ha invece impreziosito la vicenda con un’indiscrezione particolare in riferimento al rapporto tra Cesare Cremoni e Martina Maggiore. Secondo l’esperta di gossip – riporta Leggo – la donna sarebbe venuta a conoscenza di ripetuti tradimenti da parte del cantante; per di più, avrebbe scoperto anche delle chat eloquenti intrattenute con altre donne ma pare che abbia poi sempre vinto il perdono. Sempre Deianira Marzan spiega però come, a dispetto del perdono di Martina Maggiore, il suo ormai ex compagno Cesare Cremonini abbia deciso di lasciarla proprio per la misteriosa giornalista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA