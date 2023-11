Cesare Mirabelli/ “Sì alla riforma costituzionale di Meloni, giusto rafforzare il governo”

Costituzionalisti divisi sulla riforma Meloni. Il testo è ancora in bozze, ma le prime indiscrezioni hanno acceso il dibattito. Tra coloro che appoggiano il progetto del governo c’è Cesare Mirabelli. Intervistato da La Stampa, il presidente emerito della Corte Costituzionale ha spiegato che è opportuno porsi il problema di rafforzare l’esecutivo: “Giusto operare per una maggiore stabilità, come anche per evitare il fenomeno, che si è pure ampiamente manifestato, di cambi di ‘casacca’ e gruppo politico di parlamentari. Bisogna vedere se lo strumento ipotizzato è corretto e adeguato allo scopo”. Il nodo essenziale è legato alla elezione diretta del primo ministro ha spiegato Mirabelli, considerando che caricherebbe di una forza politica notevole il premier: “Va subito detto che ciò non solamente limita la funzione del presidente della Repubblica, ma limita anche i poteri del Parlamento. Introduce un elemento di squilibrio nell’attuale equilibrio tra i poteri dello Stato”.

Riforme costituzionali, parla Mirabelli

La mutazione degli equilibri è evidente secondo Mirabelli, secondo il quale il potere di nomina del Capo dello Stato diventerà una pura formalità. Ma tutto sommato il costituzionalista è d’accordo sui nodi di fondo: “Sì, ma mi chiedo se l’obiettivo giusto che viene perseguito, non possa essere perseguito con strumenti diversi. Penso alla legge elettorale e ai regolamenti parlamentari”. Nessun pericolo di autoritarismi, ha rassicurato Mirabelli: “Perché un’involuzione autoritaria nasce se non vi è un pluralismo, contropoteri, e un forte dibattito nel Paese. E’ il dato sostanziale che consente poi le derive. In Italia non vedo queste premesse”. Una battuta finale sul giudizio della riforma: “E’ una non grande riforma come estensione, ma incide su nodi essenziali. Ben venga una discussione”.

