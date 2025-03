Cesare Pavone, fratello di Rita Pavone, è morto qualche anno fa, con un grande dolore da parte della cantante torinese, che parlandone a Verissimo ha ricordato: “Aveva questa encefalopatia, nessuno se ne era mai accorto. Cambiava di umore immediatamente, un minuto prima era allegro, quello dopo era cinico, se la prendeva con tutti. Abbiamo capito solo dopo che avesse questa malattia e io mi sono sentita responsabile. Non l’ho potuto fare da ragazzina e lo faccio da adulta: io vado e sto con mio fratello fino a che non si riprende. E lui si era ripreso e io ero felicissima di questo”.

Guenda Goria, chi è: figlia d'arte, oggi pianista e attrice/ Il dolore della gravidanza extrauterina

Nonostante sembrava essersi ripreso, l’encefalopatia, la malattia della quale Cesare Pavone soffriva, non lasciava molta speranza. “Tutti mi dicevano che era una brutta malattia e avevano ragione. Io ricorderò sempre tutto: lo abbiamo messo in una clinica, andavo quasi tutti i giorni, o il pomeriggio o la mattina. Un giorno andai e la camera di mio fratello aveva tutte le cose fuori. Pensavo che lo avessero spostato e invece tutti mi guardavano in modo strano. Nessuno mi aveva avvisato che era scomparso nella notte” ha raccontato ancora la cantante a Verissimo.

Fabio Canino, chi è? Le fake news sulla malattia di Parkinson/ Ecco perchè gli tremano le mani

Cesare Pavone, fratello di Rita Pavone: “La sua morte ci ha fatto ritrovare con gli altri”

Rita Pavone, parlando della morte del fratello Cesare Pavone, ancora ha ricordato il giorno in cui scoprì che era morto. “Io chiesi dove era stato messo e mi dissero che era morto. Chiesi una sedia, ero sconvolta. È stato un grandissimo dolore. Lui è stato uno svitato divertente. Anche per gli altri fratelli è stato un duro colpo e proprio la sua morte ci ha fatti ritrovare”. La scorsa estate Rita Pavone ha dovuto salutare anche un altro fratello, Carlo. Dopo la morte di Cesare Pavone, infatti, la cantante ha perso anche l’amato Carlo, morto a 84 anni all’improvviso. Ora sono rimasti solamente lei e Pietro, il suo terzo fratello.