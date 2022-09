Cesare Pompilio come è morto: tifoso Juventus e opinionista tv/ Moggi “Sempre con me”

Cesare Pompilio è morto all’età di 73 anni: era diventato noto per il suo ruolo di opinionista tv nelle trasmissioni sportive di emittenti del Nord Italia, dove mostrava tutto il suo essere tifoso della Juventus. La Vecchia Signora era la sua più grande passione ed era stata proprio questa a renderlo famoso. A dare il triste annuncio è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che aveva ospitato spesso le sue apparizioni.

“Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo è morto il mio e nostro caro amico Cesare Pompilio. Solo chi ha avuto la fortuna di frequentarlo dentro e fuori dagli studi televisivi sa che straordinaria persona fosse. Dire che ci mancherà non rende l’idea del vuoto che proviamo”, questo il tweet apparso nelle scorse ore. Le cause della morte non sono state rese note. In passato il giornalista era stato colpito da un malore ed era stato costretto a sottoporsi ad una operazione chirurgica. In merito alle sue condizioni di salute nel recente periodo però non ci sono notizie.

Cesare Pompilio come è morto: tifoso Juventus e opinionista tv. Il cordoglio di Luciano Moggi

Cesare Pompilio, storico tifoso della Juventus e opinionista tv nelle trasmissioni sportive locali, è morto e la notizia ha gettato nel lutto tutto il popolo bianconero. I messaggi di cordoglio pubblicati sui social network in queste ore sono innumerevoli, tanto che su Twitter l’hashtag #CiaoCesare è immediatamente entrato in tendenza. Tra i tweet sul tema c’è anche quello di Luciano Moggi, ex direttore generale del club di Torino.

“Caro Cesare, oggi ci hai lasciato, ma il tuo ricordo e tutto quello che abbiamo vissuto insieme non potrà mai essere cancellato. La tua amicizia, il tuo sostegno costante anche nei momenti difficili saranno sempre con me. Riposa in pace amico mio”, questo il messaggio scritto sul suo profilo Twitter.

