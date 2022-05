Cesare Rodighiero, Moris Ergas e Ottavio De Lollis, ex mariti di Sandra Milo/ I suoi tre grandi amori

Cesare Rodighiero e Moris Ergas, i primi due ex mariti di Sandra Milo

Cesare Rodighiero, Moris Ergas e Ottavio De Lollis sono gli ex mariti di Sandra Milo. Il primo matrimonio è durato quanto un gatto in tangenziale, con l’attrice italiana sposatasi a soli 15 anni con il marchese. L’unione è naufragata dopo sole tre settimane segnata anche dalla morte del figlio dell’attrice che ha perso il bambino durante un parto prematuro. Successivamente la donna si è legata a Moris Ergas, celebre produttore greco. Si tratta di una delle più importanti della sua vita visto che la coppia è stata sposata per quindici lunghi anni. Un amore suggellato anche dalla nascita della prima figlia: Deborah Ergas, che oggi lavora come giornalista. Dopo quindici anni d’amore la coppia ha deciso però di lasciarsi e nella vita di Sandrocchia è arrivato Ottavio De Lollis.

Sandra Milo a Orietta Berti: "Hai fatto l'amore solo con Osvaldo?"/ Confessione...

Un amore importante quello tra i due, visto che l’attrice è diventata mamma per ben due volte di Ciro e Azzurra. L’unione con Ottavio De Lollis però non stata solo rose e fiori, visto che l’attrice ha lamentato più volte durante delle interviste di essere stata abbandonata.

Ottavio De Lollis e Sandra Milo: un amore turbolento

“Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità” – ha dichiarato Sandra Milo negli studi di “Vieni da me” sull’ex marito Ottavio De Lollis. “Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita” – ha incalzato l’attrice confessando di essere stata una donna madre per i suoi due figli Ciro e Azzurra visto che il padre non c’è mai stato.

Deborah, Ciro e Azzurra, figli Sandra Milo/ Lei: "devo lavorare per aiutarli"

“È difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici che mi sono stati vicini” – ha poi aggiunto la Milo parlando del suo passato.

LEGGI ANCHE:

SANDRA MILO “SECONDO UN MAGO MI SPOSO ENTRO L’ANNO”/ “Se fosse un grande amore…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA