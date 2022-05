Cesare Rodighiero, Moris Ergas e Ottavio De Lollis/ Tre grandi amori di Sandra Milo

Sandra Milo è stata spesso al centro dell’attenzione del gossip per le sue relazioni finite sulle copertine delle principali riviste di gossip. La donna ha tre ex mariti: Cesare Rodighiero, Moris Ergas e Ottavio De Lollis. Il primo matrimonio dell’attrice è avvenuto quando lei era solo una ragazzina, all’età di 15 con Cesare Rodighiero anche se, l’amore tra i due non durò a lungo.

Debora, Ciro e Azzurra figli Sandra Milo/ L'incidente tv del '90 e il 'miracolo' di..

Il matrimonio con Cesare Rodighiero è durato solo tre settimane a seguito di un innamoramento improvviso e impetuoso. L’armonia tra i due coniugi venne distrutta dalla morte del figlio neonato che perse la vita a causa di un parto prematuro. Dopo la prima esperienza molto difficile la donna si è sposata con Moris Ergas, un produttore greco, con lui la donna ha vissuto una delle storie più importante della sua vita, un matrimonio durato circa quindici lunghi anni.

Sandra Milo/ Successi, scandali, amanti e "il viaggio delle vecchie"

Sandra Milo, la sofferenza dopo la separazione con Ottavio De Lollis

Dal matrimonio tra Sandra Milo e Moris Ergas è nata la figlia della donna Deborah Ergas che oggi è un’affermata giornalista. Il terzo matrimonio della donna è stato con Ottavio De Lollis, un’altra storia molto importante per l’attrice che ha consentito la nascita dei figli Ciro e Azzurra. Nonostante l’importanza dell’uomo nella vita di Sandra Milo, la loro storia non è finita nel migliore dei modi, infatti, come ha più volte dichiarato, l’uomo è sparito dalla sua vita lasciandola da sola con tre figli da crescere.

Sandra Milo, ex mariti/ Cesare Rodighiero, Moris Ergas e Ottavio De Lollis...

La rottura con Ottavio De Lollis ha fatto molto soffrire Sandra Milo che a distanza di tempo non riesce ancora a superare il dolore: “Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA