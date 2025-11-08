Angela Melillo, il marito Cesare San Mauro tra carriera di prestigio e un’accusa che ha scosso la famiglia: “Io sarò sempre al suo fianco”.

Cesare San Mauro è il marito di Angela Melillo, famosa attrice e showgirl da tutti conosciuta per la sua carriera televisiva e per aver vinto il reality La Talpa nel 2004. Oggi andiamo a conoscere meglio la sua vita privata e tutto sul suo consorte con cui è sposata da diversi anni. Ecco tutto su di lui. Nato nel 1956 a Roma, Cesare San Mauro è un professore Associato di Diritto dell’Economia presso l’Università Sapienza ed è un avvocato cassazionista.

Non solo, si è sempre espresso in diversi giornali trattando tematiche economiche e giuridiche e tra le sue varie mansioni si annovera anche quella al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, del quale è membro. Spesso lo vediamo ospite in diverse trasmissioni come Porta a Porta, Uno Mattina, Zapping e Agorà, mentre talvolta interviene su il Corriere della Sera, Il Sole 24, Repubblica e Il Messaggero. Insomma, senza dubbio Cesare San Mauro è un uomo estremamente impegnato con tantissimi obiettivi.

Cesare San Mauro,

Cesare San Mauro è anche il marito di Angela Melillo con la quale si è sposato dopo un fidanzamento lungo nove anni. Lo scorso maggio l’attrice aveva raccontato il loro primo incontro a Storie di Donne al Bivio svelando di averlo conosciuto durante una cena con amici: “Lui mi ha cominciato a scrivere in privato, su Facebook: all’inizio non ricordavo chi fosse, poi mi sono informata tramite un’amica in comune”, aveva confessato la showgirl. Poi, tutto è andato in divenire: il primo bacio, il fidanzamento e la convivenza dopo le nozze: “Lui ha un carattere alla Furio di Carlo Verdone, è molto preciso”.

Una brutta parentesi aveva coinvolto la coppia, in particolare Cesare San Mauro. L’uomo è stato condannato a giugno 2025 per maltrattamenti alla sua ex moglie e alla figlia, ma in tutto questo Angela Melillo lo ha sempre difeso: “È innocente, ho testimoniato in suo favore e sono convinta che la verità verrà fuori“, ha detto una volta uscita la notizia. L’attrice, come riporta Fanpage, ha spiegato di averlo visto cadere in depressione per via delle accuse infondate: “Io ci sarò sempre, sarò sempre al suo fianco perché credo che la verità verrà fuori“.