Cesare San Mauro, chi è il marito di Angela Melillo: il matrimonio nel 2022

Angela Melillo è tra le protagoniste del nuovo talent show del sabato sera di Rai 1 Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti. Attiva sul piccolo schermo sin dagli anni ’90, la showgirl è anche finita spesso sotto i riflettori della cronaca rosa per la sua vita privata sempre piuttosto riservata. In passato, infatti, è stata sentimentalmente legata all’ex marito Ezio Bastianelli, imprenditore di origini romane e attivo nel settore della ristorazione; la coppia è stata sposata per circa 7 anni e dal loro amore è nata nel 2008 una figlia, Mia.

La coppia è successivamente giunta alla separazione avvenuta in maniera pacifica e senza eccessivo clamore mediatico. A seguire la showgirl ha conosciuto il suo attuale marito Cesare San Mauro, un avvocato e professore universitario di origini romane e classe 1956. La coppia, dopo un fidanzamento durato diversi anni, alla fine ha coronato il proprio amore con la celebrazione del matrimonio nel 2022.

Angela Melillo sul marito Cesare San Mauro: “Ci siamo conosciuti a una cena…“

“Mio marito Cesare è la mia luce, il mio sole”, aveva confidato Angela Melillo in un’intervista a Verissimo, ricordando anche com’è avvenuto il primo incontro con il marito Cesare San Mauro: “Ci siamo conosciuti a una cena, gli ho dato il primo bacio dopo un mese e mezzo. Stiamo insieme da 7 anni e mezzo ma non convivevamo perché non volevo che mia figlia si destabilizzasse”. In quell’occasione, ripensando alla madre scomparsa, confidò: “Io credo che me lo abbia mandato mia mamma, a volte mi ripete le stesse cose che mi diceva mia madre Franca”.

Dal matrimonio con Cesare, Angela Melillo non ha avuto altri figli. In un’intervista a Storie di donne al bivio nel 2024, la showgirl si era soffermata sulla mancata seconda maternità: “Non mi è mancato avere un altro figlio ma oggi forse, se potessi, lo farei. Perché quando hai vicino una persona affidabile e fidata, è così. In quel periodo sono stata contenta di non aver avuto due figli ma solamente una perché non è semplice quando fai tante cose da sola“.