Da qualche anno ormai, Angela Melillo è sentimentalmente legata al marito Cesare San Mauro. Un amore che secondo la soubrette è stato “confezionato” dall’amata mamma Franco, scomparsa da tempo dopo una malattia improvvisa e devastante. Ed è proprio al suo angelo che la Melillo attribuisce la felicità odierna col nuovo compagno. “Mio marito è il mio sorriso, il sole e la mia luce. Ci siamo conosciuti a una cena, gli ho dato il primo bacio dopo un mese e mezzo”, ha raccontato Angela in una bella intervista a Verissimo di qualche tempo fa.

Angela Melillo, Ne vedremo delle belle/ "Valeria Marini? E' carismatica, prende molto bene la scena"

Proprio nel salotto di Silvia Toffanin, la donna si è aperta sul suo passato sentimentale e sul dolore per la morte di mamma, che da lassù avrebbe provveduto a farle incontrare l’uomo giusto dopo la sofferenza per la fine del primo matrimonio. “Noi non convivevamo perché non volevo che mia figlia si destabilizzasse. Lui ha capito, perché ha dei figli. Io penso che me lo abbia mandato mia mamma, a volte mi ripete le stesse cose che mi diceva mia madre Franca”, spiega commossa la Melillo.

Manila Nazzaro choc su Angela Melillo e Matilde Brandi, confessione a The Couple/ Amiche o rivali?

Angela Melillo e la felicità ritrovata al fianco del marito Cesare San Mauro

Con Cesare San Mauro prosegue tutto a gonfie vele, dunque. La coppia ha costruito un rapporto fortissimo negli anni e oggi Angela Melillo non fatica a definire il marito il suo “amore immenso”. Sul classe 1956, sappiamo che opera come avvocato cassazionista del Foro di Roma, professore Associato di Diritto dell’Economia all’Università Sapienza della capitale. Prima di innamorarsi di Cesare, la soubrette aveva vissuto una storia d’amore importante con Ezio Bastianelli, il padre di sua figlia Mia.

Angela Melillo a Ne vedremo delle belle/ Sui social: "era bravissima a ballare, che le è successo?"

I due sono stati insieme per sette anni, esattamente dal 2006 al 2013. Dopo la rottura entrambi hanno voltato pagina e Angela Melillo oggi è felice più che mai al fianco del suo Cesare. Non è un caso che ogni qualvolta si parli di amore e questioni di cuore, Angela menzioni il suo compagno. Curiosa la proposta di matrimonio di Cesare che, stando a quanto raccontato nel 2022 dalla soubrette, coinvolse sua figlia Mia per una sorpresa indimenticabile.