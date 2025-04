Cesare San Mauro è il marito di Angela Melillo, i due sono legati sentimentalmente da circa otto anni e la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Lui è più grande della nota showgirl di ben undici anni, però la differenza d’età per loro non è mai stata un problema. In passato lei ha raccontato che si sono conosciuti durante una cena ed è convinta che sia stata il suo angelo, la madre, a farli incontrare. Ha anche rivelato che il primo bacio è scattato dopo un mese e mezzo di frequentazione e sono andati a vivere insieme solo dopo il matrimonio, celebrato al Campidoglio nel 2022.

Il marito di Angela Melillo è nato nel 1956 e non fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma ha iniziato a lavorare come avvocato, tanti sono i traguardi che ha raggiunto nel corso della sua carriera. Nella stessa facoltà in cui si è laureato insegna Diritto dell’Economia, inoltre è membro del CdA di varie aziende internazionali e nazionali ed è l’amministratore delegato della Gallazzi S.p.A. Cesare San Mauro ha fatto anche parte del Collegio di Garanzia del Coni.

Amore a gonfie vele tra Cesare San Mauro e Angela Melillo, lei ha ritrovato la felicità con il marito

In passato la nota showgirl è stata legata sentimentalmente a Ezio Bastianelli, il padre di sua figlia Mia, la loro importante relazione però è giunta al capolinea dopo circa sette anni. Con Cesare San Mauro ha ritrovato l’amore è la felicità, in più occasioni ha detto che è certa che sia stato l’ultimo regalo della madre Franca.

Il marito della showgirl ha un rapporto speciale anche con la figlia Mia, quando ha avvertito il desiderio di sposarla ha chiesto a lei il permesso per fare la proposta di matrimonio ad Angela Melillo. I due si amano moltissimo ma preferiscono tenere la loro vita sentimentale lontana dai riflettori e dal gossip, infatti non si mostrano spesso insieme ma la loro relazione procede a gonfie vele.

