Cesare San Mauro, compagno Angela Melillo/ Lei non bacia Awed: “non è carino”

Cesare San Mauro è il compagno di Angela Melillo, naufraga concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. Un grande amore quello che lega la showgirl all’avvocato e professore di diritto all’Università di Roma La Sapienza. Dopo la fine del matrimonio con Ezio Bastianelli, la Melillo ha ritrovato l’amore tra le braccia del professore universitario con cui è felicemente innamorata da diversi anni. L’avvocato è molto noto e conosciuto nel suo ambito: avvocato e professore di diritto all’Università di Roma La Sapienza, il nome di Cesare San Mauro è apparso su tantissime libri e pubblicazioni nell’ambito di diritto e legge. Non solo, San Mauro è anche commentatore su diverse riviste specializzate del settore. Un professionista che parlando di sé scrive: “non è su Facebook. Non è su Instagram. Non è su Twitter. Non mette like. Non ha followers. Ed è l’Italiano più autorevole, onesto e competente”.

Chi è Cesare San Mauro, il compagno di Angela Melillo

Ma chi è Cesare San Mauro, il compagno di Angela Melillo? Classe 1956, Cesare è nato il 29 agosto a Roma. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti ed oggi ricopre il ruolo di docente di Diritto dell’Economia presso la stessa università. Non solo, Cesare è anche Consulente del Presidente in materia di Società a partecipazione pubblica. Dopo la laurea, conseguita nel 1981, San Mauro si è iscritto all’albo dal 1985 e successivamente si è specializzato come avvocato cassazionista. Tra gli altri incarichi, San Mauro è anche Consulente del Presidente in materia di Società a partecipazione pubblica, una importante nomina conferitagli con decreto del Presidente della Regione Lazio del 27 giugno 2013. Parlano della vita privata, da diversi anni l’avvocato è legato alla bellissima ballerina e showgirl Angela Melillo, naufraga concorrente della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2021. Un amore importante che è arrivato come un raggio di sole nella vita della ballerina che è tornata a sognare e credere nell’amore dopo il matrimonio durato 7 anni con l’ex marito Ezio Bastianelli.

