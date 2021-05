Cesare San Mauro, compagno Angela Melillo/ Lui: “non è falsa all’Isola dei Famosi”

Cesare San Mauro è il compagno di Angela Melillo, naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. Su Instagram in questi giorni il noto avvocato romano ha postato una foto dedicata proprio alla compagna; uno scatto – dedica visto che l’avvocato ha scritto “quando torni dall’Honduras?”. Una domanda legittima visto che la ballerina da più di un mese è una concorrente della quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Una partecipazione che però la vede lontana da casa e dal suo compagno che comincia a sentirne davvero la mancanza. La foto ha però scatenato una polemica visto che diversi utenti hanno commentato dando alla Melillo della falsa per via del suo comportante in Honduras. L’avvocato però l’ha prontamente difesa scrivendo: “si vede che non la conosci” a conferma non solo del suo amore per la Melillo, ma anche di essere pronto a difenderla sempre. Anche la Melillo in Honduras non fa che pensare al suo “Cesare” al punto che neppure l’ingresso di Ignazio Moser è riuscito a spostare la sua attenzione. “Uno dei pochi, forse, che non è entrato a gamba tesa” ha detto la Melillo sul fidanzato di Cecilia Rodriguez per poi lanciare un messaggio forte e chiaro al compagno in Italia: “parlo sempre dello stesso, il mio uomo, che non è qua…”.

Genitori Francesca Lodo/ Il rapporto con la madre: "mi ha chiesto scusa perchè..."

Cesare San Mauro, chi è il compagno di Angela Melillo?

Classe 1956, Cesare San Mauro è nato il 29 agosto a Roma ed è conosciuto dal grande pubblico televisivo come il compagno di Angela Melillo. In realtà Cesare San Mauro è un avvocato di grandissimo successo molto noto a Roma. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, San Mauro ha cominciato la sua carriera ricoprendo ruoli e cariche importanti. A cominciare da quella di docente di Diritto dell’Economia presso l’Università La Sapienza di Roma e il ruolo di Consulente del Presidente in materia di Società a partecipazione pubblica. Non solo, dopo la laurea ha ricoperto anche la nomina di Consulente del Presidente in materia di Società a partecipazione pubblica, una importante nomina conferitagli con decreto del Presidente della Regione Lazio del 27 giugno 2013.

LEGGI ANCHE:

Genitori Emanuela Tittocchia, mamma e papà Mario/ "Siamo simili, ambiziosi e buoni"Matteo Diamante/ Il gigante dal cuore buono o.. solo un arrivista?

© RIPRODUZIONE RISERVATA