Cesare San Mauro compagno Angela Melillo/ “Nella vita ho pochi punti fermi: lui è…”

Nuovo appuntamento questo pomeriggio con “Verissimo” e nel rotocalco rosa condotto da Silvia Toffanin ecco il solito, ricco parterre di ospiti: e, in attesa della puntata che partirà come sempre dalle ore 16.30, possiamo scoprire qualcosa di più su Angela Melillo che sarà di scena nel salotto tv di Canale 5 e racconterà alla padrona di casa, come svelato dalle anticipazioni apparse sul portale di Mediaset Play, non solo gli esordi della sua carriera con la passione per la danza, ma anche il successo nel mondo dello spettacolo, l’esperienza al “Bagaglino” e poi anche il matrimonio in vista e l’amore per la figlia Mia. Ma chi è Cesare San Mauro, l’uomo che nella vita della Melillo ha preso il posto di Ezio Bastianelli nel suo cuore?

Andiamo con ordine e soffermiamoci soprattutto sulla vita sentimentale della 54enne attrice, ballerina e showgirl originaria di Roma: dopo il matrimonio nel 2006 col noto ristoratore con cui aveva concepito nel 2008 la sua primogenita Mia, terminato nel 2012 al termine di uno dei periodi più bui della sua vita, a detta della stessa Melillo, ecco la rinascita. Infatti nella vita di Angela è arrivato Cesare San Mauro, avvocato di cui non si sa molto ma capace in questi anni di restarle accanto nei momenti di difficoltà tanto da convincerla a convolare presto a giuste nozze, dopo che queste erano state già una volta posticipate a causa della pandemia da Covid-19. “Nella vita ho pochissimi punti fermi, ma tu sei sicuramente il più importante” ha scritto sui social Angela a proposito del compagno: “Insieme, continuando a prenderci per mano, condivideremo i momenti belli e gli ostacoli di questo nuovo anno” era il post con cui la coppia festeggiava l’arrivo del 2002.

CESARE SAN MAURO, CHI E’ IL COMPAGNO DI ANGELA MELILLO? NOZZE IN VISTA E…

Nato a Roma nell’agosto del 1956, Cesare San Mauro è un avvocato cassazionista e con uno studio legale molto noto nella capitale, anche se nel suo curriculum spicca anche l’insegnamento di Diritto Pubblico dell’Economia presso l’Università la Sapienza: personaggio molto elegante, come si nota dagli scatti social assieme alla sua Angela, e anche molto attivo sul territorio, Cesare è tifoso romanista e dal suo passato emergono scatti che lo ritraggono assieme all’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e tanti altri tifosi giallorossi vip come Carlo Verdone. A diventare un nome noto anche al grande pubblico televisivo aveva contribuito la partecipazione della compagna all’edizione 2021 de “L’Isola dei Famosi”.

Infatti San Mauro pare un uomo poco avvezzo ai riflettori e, a quanto si sa, non è mai stato un assiduo frequentatore di eventi mondani nel mondo dello spettacolo: ad ogni modo, come sappiamo, non disdegna negli ultimi tempi di apparire sui profili social della Melillo. Tuttavia non sappiamo molto della love story tra i due dato che, come sappiamo, la bionda showgirl non ha mai voluto fornire troppi dettagli sulla sua vita privata ma durante la sua esperienza sull’isola ha più volte tirato in ballo il compagno, lasciando intendere come sia davvero importante per la sua vita. Non a caso ha rivelato come di Cesare l’abbia colpita la semplicità ma anche la profondità di certi gesti: dal momento che Angela ha perso purtroppo entrambi i genitori, San Mauro avrebbe chiesto così la sua mano alla figlia Mia: “Un bellissimo gesto, essendo una persona di grandi valori ha voluto coinvolgere mia figlia” ha raccontato la Melillo.











